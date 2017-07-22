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Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора в своих смартфонах

30 августа 2021, 23:20




Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора от деградации в своих смартфонах. Она появилась среди системных функций, доступных в Galaxy Z Flip3 и Z Fold3. Ранее такую особенность имели только планшеты Samsung.

Доступ к новой функции стал возможен через приложение Device Care. Оно отвечает за настройку различных параметров, связанных с работой аккумулятора, использованием памяти, настройкой системы безопасности и работой с мобильными данными.

По своему содержанию приложение Device Care многом напоминает MIUI - набор функциональных средств, в том числе по безопасности, который доступен в устройствах Xiaomi.

Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора для своих смартфонов


Функция «Защита аккумулятора» была доступна раньше планшетам серии Galaxy Tab. Чтобы получить к ней доступ, надо было зайти в раздел «Аккумулятор». При включении нового параметра защиты аккумулятора программа автоматически ограничивает график зарядки, прекращая ее после достижения уровня 85%. Считается, что такой график зарядки способствует значительному продлению срока службы батареи.

Хорошо известно, что во всех смартфонах в настоящее время используются литий-ионные аккумуляторы. Главной причиной их быстрой деградации считается регулярная зарядка до 100%. Поэтому многие OEM-производители предлагают использовать собственные программные решения, которые ограничивают верхний уровень зарядки. Тем самым они способствуют замедлению деградации батареи.

Пока неизвестно, будет ли новая функция доступна в других смартфонах Galaxy. Но она, к примеру, отсутствует в последнем обновлении One UI 3.1.1 для смартфона Galaxy S21.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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