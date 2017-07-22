Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора от деградации в своих смартфонах. Она появилась среди системных функций, доступных в Galaxy Z Flip3 и Z Fold3. Ранее такую особенность имели только планшеты Samsung.
Доступ к новой функции стал возможен через приложение Device Care. Оно отвечает за настройку различных параметров, связанных с работой аккумулятора, использованием памяти, настройкой системы безопасности и работой с мобильными данными.
По своему содержанию приложение Device Care многом напоминает MIUI - набор функциональных средств, в том числе по безопасности, который доступен в устройствах Xiaomi.
Функция «Защита аккумулятора» была доступна раньше планшетам серии Galaxy Tab. Чтобы получить к ней доступ, надо было зайти в раздел «Аккумулятор». При включении нового параметра защиты аккумулятора программа автоматически ограничивает график зарядки, прекращая ее после достижения уровня 85%. Считается, что такой график зарядки способствует значительному продлению срока службы батареи.
Хорошо известно, что во всех смартфонах в настоящее время используются литий-ионные аккумуляторы. Главной причиной их быстрой деградации считается регулярная зарядка до 100%. Поэтому многие OEM-производители предлагают использовать собственные программные решения, которые ограничивают верхний уровень зарядки. Тем самым они способствуют замедлению деградации батареи.
Пока неизвестно, будет ли новая функция доступна в других смартфонах Galaxy. Но она, к примеру, отсутствует в последнем обновлении One UI 3.1.1 для смартфона Galaxy S21.
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