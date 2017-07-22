Эксперты отрасли хорошо помнят бренд Compaq, который в свое время принадлежал компании Hewlett Packard. В 1990-х годах настольные компьютеры под этой маркой составляли конкуренцию устройствам IBM, а сам производитель входил в тройку крупнейших сборщиков ПК. Популярность бренда сохранилась и после слияния с Hewlett Packard в 2002 году.
Внимание экспертов недавно привлек твит пользователя под ником Compaq (@CompaqReboot), который содержал всего два слова: «Cooming soon».
Compaq возвращается?
Твит намекал о скором возвращении популярного бренда ПК, канувшего в лету еще в 2013 году. В твите присутствует знакомый логотип Compaq, который широко применялся в период с 1992 по 2007 год.
О чем идет речь, пока неясно. Но есть некоторые детали, которые могут прояснить суть происходящего.
Дело в том, что в 2015 году лицензию на бренд Compaq приобрела аргентинская компания Grupo Newsan. Несколько лет спустя она отказалась от него. В то же время адрес владельца учетной записи, которая использует сейчас бренд Compaq, до сих пор существует. И официальный адрес аккаунта относится к Калифорнии.
В городке, к которому приписан аккаунт, расположено много технологических компаний. Поэтому в настоящее время трудно понять, кому сейчас принадлежит этот бренд. Тем не менее, эксперты уже выразили удовлетворение, что популярный бренд Compaq может снова вернуться на рынок.
В то же время сейчас нет никакой уверенности, что за авторством твита стоит компания HP. Сама HP не сообщала о повторном приобретении бренда Compaq, который раньше принадлежал ей.
Компьютеры под брендом Compaq, когда он принадлежал HP, выпускались в бюджетной категории. Сейчас эта ниша занята очень серьезными игроками, такими как Huawei, Honor, Xiaomi, Redmi и Realme. До недавнего времени эти компании были более известны как производители телефонов, но теперь они диверсифицировали свою линейку продуктов и добавили в нее компьютеры и сопутствующие аксессуары.
Сообщается также об активизации работы в бюджетном направлении других хорошо известных брендов, таких как Acer и ASUS.