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Китайским детям разрешили играть в игры не больше 3 часов в неделю

31 августа 2021, 14:07




Китай вводит новое, более строгое ограничение на онлайн-игры. Оно затронет всех детей и подростков страны младше 18 лет, сообщает CNBC. Детям законодательно будет разрешено играть в онлайн-игры только в течение одного часа в день (с 20:00 до 21:00). Играть можно будет только в уикенд и по официальным праздникам. В будние дни доступ к онлайн-играм для детей в Китае будет запрещен.

Ограничения будут контролироваться через компании, которые предоставляют услуги доступа к онлайн-играм. Их обязали вести строгий контроль для несовершеннолетних, соблюдать новые правила и не предлагать детям игры в другое время.

Детям до 18 лет ограничили в Китае доступ к онлайн-видеоиграм не более 3 ч в неделю


Провайдеры игровых платформ также обязаны зарегистрировать всех пользователей в Китае с подтверждением их настоящих имен. Только после этого пользователи смогут получить возможность входа в игровую систему.

Сообщается, что руководство игровых компаний будет нести ответственность за то, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к играм вне разрешенного времени.

Китайские законодатели апеллируют к тому, что новые правила призваны защитить физическое и психическое здоровье детей. Государственные органы уже объявили, что «проблема чрезмерного использования несовершеннолетними» онлайн-игр требует серьезного регулирования.

Отметим, что ограничения на доступ к игровым платформам вводятся в Китае уже не в первый раз, но они постоянно наращивают свое давление. Ранее в Китае действовало ограничение, согласно которому играть в онлайн-игры можно было не более 1,5 ч в день. В то же время ограничений по дням недели раньше не было.

Представитель крупной игровой платформы Tencent заявил, что с точки зрения ведения бизнеса новое ограничение не станет причиной для серьезного сокращения дохода. С его слов, лишь очень небольшая часть доходов от игр поступает от подростков. Поэтому они планируют незамедлительно внедрить новые требования и выражают им полную поддержку.

В то же время нет полной ясности, как это повлияет на игры, которые работают с использованием иностранных игровых платформ. Например, аркадные игры из магазина приложений Apple App Store требуются подключения к интернету. Будет ли Apple вводить специальные правила для Китая, пока непонятно.



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