Apple ведет разработку новых функций, которые позволят обмениваться данными со спутниковыми системами, сообщает Bloomberg. Пока речь идет о создании новой системы, которая позволит отправлять текстовые сообщения в экстренных ситуациях даже в тех местах, где нет покрытия обычными телекоммуникационными сетями 2G/3G/4G/5G. Это позволит оповещать владельцев смартфонов iPhone о сбоях в доступе к обычной сети и о других чрезвычайных ситуациях в районах, где нет сотовой связи.
Хотя в настоящее время не идет речь о том, что названные аварийные функции появятся уже в 2021 году, тем не менее известно, как это будет работать.
Первая функция, связанная с передачей экстренных сообщений через спутник, будет интегрирована в приложение «Messages» в качестве третьего поддерживаемого протокола связи, наряду с SMS и iMessage. Уже выбран цвет - «Серый», в котором будут появляться сообщения. Их длина окажется ограничена.
Для поддержки функции разрабатывается новый инструмент под кодовым названием Stewie. Текстовые сообщения будут автоматически отправляться на телефон, обозначенный в системе для экстренного контакта. Отправка произойдет, даже если включен режим «Не беспокоить». Данная служба будет работать через сервис «Emergency SOS», а также, возможно, позволит обрабатывать и телефонные звонки.
Вторая функция даст возможность сообщать через спутниковые сети о крупных чрезвычайных ситуациях. Например, это могут быть авиакатастрофы или пожары. Сервис станет аналогом вызовам «911» (в США). Он автоматически передаст информацию о местоположении пользователя и его медицинский идентификатор.
О возможности подключения iPhone 13 к спутниковым сетям сообщал несколько дней назад аналитик Мин-Чи Куо. С его слов, эта модель смартфона будет способна подключаться к орбитальной группировке спутников связи, находящихся на низкой околоземной орбите. Данная функция позволит пользователям совершать звонки и отправлять сообщения там, где нет покрытия сетей 4G и 5G. Позднее, однако появилось опровержение этих слухов. Их считают недоказанными или недостоверными.
По данным Bloomberg, Apple не планирует создавать альтернативную возможность для подключения к спутниковым системам связи. Как только будет реализована сама возможность, ее применение окажется ограничено только «кризисными сценариями».
Особенность данной функции в том, что для подключения к спутникам потребуется использовать специальный модемный чип. Поскольку Apple продолжит использовать технологии Qualcomm в течение следующих нескольких лет, очевидно, что новые функции не появятся в iPhone раньше этого времени. Пока неясно, станет ли Apple в будущем партнером компании Globalstar, как предположил Куо. Конкуренты Globalstar, Iridium Communications и Omnispace, никогда не работали с Apple.