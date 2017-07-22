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Новые TWS-наушники Jabra Elite позволяют персонифицировать качество звучания

31 августа 2021, 19:50




Компания Jabra объявила о выпуске четырех новых моделей беспроводных наушников-вкладышей серии Elite, которые выделяются новым уровнем поддержки качества звучания в условиях высокой мобильности пользователей и связанной с этим средой посторонних помех. В обновленную линейку вошли модели: Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active, а также Jabra Elite 2 и Jabra Elite 3.

Каждое устройство оптимизировано для конкретных задач. Модель Elite 7 Pro обеспечивает высокое качество аудиосвязи с применением технологии MultiSensor Voice и настраиваемой системы активного шумоподавления. Модель Elite 7 Active предназначена для людей, ведущих активный образ жизни. Модель Elite 3 нацелена на насыщенное звучание и высокую четкость при воспроизведении речи при сохранении ценовой доступности. Модель Elite 2 нацелена на высокую мощность звучания по доступной цене.

Новые наушники-вкладыши Jabra серии Elite позволяет персонифицировать качество звучания


При выводе новой линейки на рынок Jabra уделила большое внимание технологической проработке новых продуктов.

Например, секрет эффективности применяемой технологии Jabra MultiSensor Voice состоит в использовании принципа костной проводимости (VPU). Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует характер окружающих шумов, считываемых встроенными микрофонами. При обнаружении их повышенного уровня автоматически активируется датчик VPU. Он осуществляет передачу голоса через костную ткань, благодаря чему способен эффективно устранять шумы, например, звуки порывов ветра. Интеллектуальный алгоритм позволяет подбирать оптимальное сочетание режима работы динамиков и датчика костной проводимости, обеспечивая максимально четкий звук голоса даже при сильных внешних шумах.

Новые наушники-вкладыши Jabra серии Elite позволяет персонифицировать качество звучания

Jabra Elite 7 Pro


Благодаря настраиваемой системе активного шумоподавления создается эффект полного погружения. Пользователь имеет возможность подобрать для себя наиболее подходящие параметры и создать персональный аудиопрофиль, используя технологию Jabra MySound и технологию прослушивания окружающих звуков HearThrough. При делании пользователь может проявить свой креативный подход и персонализировать наушники так, чтобы настроить слышимость окружающих звуков в таком объеме, которые хочет иметь.

Размеры наушников-вкладышей Elite 7 Pro на 16% меньше, чем у популярной модели Jabra Elite 75t. Используя базу данных бренда Jabra, в которой хранится 62 000 уникальных снимков ушных раковин, специалисты бренда радикально изменили форму наушника-вкладыша. Они адаптировали его под любую форму ушной раковины, обеспечив тем самым высокое качество звука при комфорте ношения.

Новые наушники-вкладыши Jabra серии Elite позволяет персонифицировать качество звучания


Новые наушники в режиме непрерывного воспроизведения звука с активным шумоподавлением способны проработать в течение 9 ч или в течение 35 ч при использовании зарядного чехла. Быстрая зарядка позволяет зарядить устройство на 1,2 часа работы всего за пять минут. Модель Elite 7 Pro поставляется со встроенной функцией запуска голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant.

Рекомендованная розничная цена модели Elite 7 Pro составляет 19 990 руб.; Elite 7 Active - 17 990 руб.; Elite 3 - 7 990 руб. и Elite 2 - 5 990 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2. Новые TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 сильно отличаются от предшественника и своим дизайном скорее ассоциируются с уже побывавшими у нас куда более дорогими Galaxy Buds Pro. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте".

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