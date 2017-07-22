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Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI

31 августа 2021, 23:03




Относительно новый интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI. Он поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с, что в два раза выше действующего стандарта.

В настоящее время стандартом де факто является применение интерфейса USB 3.2 Gen 2. Обычный порт USB 3.2 Gen 2 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. В то же время новый высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2, впервые появившийся на массовом рынке в конце 2019 года, способен показать более высокую пропускную способность - до 20 Гбит/с.

Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI


Благодаря новому интерфейсу, пользователи могут напрямую подключаться через корпус MSI к материнским платам MSI.

Хотя в настоящее время большинство материнских плат, выпускаемых MSI, поддерживает скорость передачи данных, равную 10 Гбит/с (в соответствии со стандартом USB 3.2 Gen 2), в MSI считают, что уже в ближайшем будущем применение интерфейса USB 3.2 Gen 2x2 станет нормой.

К настоящему времени в линейке MSI уже появилось 11 моделей корпусов, поддерживающих USB 3.2 Gen 2x2:

  • MPG GUNGNIR 110R
  • MPG GUNGNIR 110M
  • MPG GUNGNIR 111R
  • MPG SEKIRA 100R
  • MPG SEKIRA 100P
  • MAG VAMPIRIC 300R
  • MAG VAMPIRIC 300R PACIFIC BLUE
  • MAG VAMPIRIC 300R MIDNIGHT GREEN
  • MPG QUIETUDE 100S
  • MPG VELOX 100P AIRFLOW
  • MPG VELOX 100R




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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