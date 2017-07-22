Относительно новый интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI. Он поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с, что в два раза выше действующего стандарта.
В настоящее время стандартом де факто является применение интерфейса USB 3.2 Gen 2. Обычный порт USB 3.2 Gen 2 поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. В то же время новый высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2, впервые появившийся на массовом рынке в конце 2019 года, способен показать более высокую пропускную способность - до 20 Гбит/с.
Благодаря новому интерфейсу, пользователи могут напрямую подключаться через корпус MSI к материнским платам MSI.
Хотя в настоящее время большинство материнских плат, выпускаемых MSI, поддерживает скорость передачи данных, равную 10 Гбит/с (в соответствии со стандартом USB 3.2 Gen 2), в MSI считают, что уже в ближайшем будущем применение интерфейса USB 3.2 Gen 2x2 станет нормой.
К настоящему времени в линейке MSI уже появилось 11 моделей корпусов, поддерживающих USB 3.2 Gen 2x2: