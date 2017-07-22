Компания Fossil, известный бренд высококачественных наручных часов, выпустила умные часы 6-го поколения с сенсорным экраном. В основе новой модели лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, работающий с 8 Гбайт основой и 1 Гбайт оперативной памяти.
Особый признак новых часов - их дизайн. Известность бренда Fossil обязывает сделать его особенным. Производитель выбрал классический дизайн круглой формы с 1,28-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем в корпусе из нержавеющей стали и традиционными кнопками. Корпус не боится влаги и позволяет нырять в воду на глубину до 20 м. Возможен выбор между корпусом размером 44 мм и 42 мм. Предусмотрена настройка циферблата и возможностей кнопок.
Производитель не сообщает емкость используемой батареи, но известно, что от полной зарядки часы работают автономно более 24 часов (в зависимости от сценария использования) или несколько дней в расширенном режиме. Быстрая зарядка позволяет зарядить часы до 80% за 30 минут. Зарядка производится через 4-контактный порт с магнитной шайбой.
Умные часы Fossil Gen 6 работают под управлением Google Wear OS 2. Имеются различные датчики: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, выносной ИК-датчик, контроль окружающего света. В составе присутствует также модернизированный датчик частоты сердечных сокращений, который обеспечивает непрерывное отслеживание с повышенной точностью, и новый датчик SpO2 для контроля содержания уровня кислорода в крови. Пользователи Android и iOS могут совершать и принимать звонки напрямую через встроенные динамики умных часов.
Предусмотрены следующие варианты подключения: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC.
Умные часы Fossil Gen 6 стоят от 299 долларов (22 000 руб.) и доступны для предварительного заказа по всему миру.
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