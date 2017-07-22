РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Fossil Gen 6: умные часы на Snapdragon Wear 4100+

01 сентября 2021, 09:39




Компания Fossil, известный бренд высококачественных наручных часов, выпустила умные часы 6-го поколения с сенсорным экраном. В основе новой модели лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, работающий с 8 Гбайт основой и 1 Гбайт оперативной памяти.

Умные часы Fossil Gen 6 работают от Snapdragon Wear 4100+


Особый признак новых часов - их дизайн. Известность бренда Fossil обязывает сделать его особенным. Производитель выбрал классический дизайн круглой формы с 1,28-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем в корпусе из нержавеющей стали и традиционными кнопками. Корпус не боится влаги и позволяет нырять в воду на глубину до 20 м. Возможен выбор между корпусом размером 44 мм и 42 мм. Предусмотрена настройка циферблата и возможностей кнопок.

Производитель не сообщает емкость используемой батареи, но известно, что от полной зарядки часы работают автономно более 24 часов (в зависимости от сценария использования) или несколько дней в расширенном режиме. Быстрая зарядка позволяет зарядить часы до 80% за 30 минут. Зарядка производится через 4-контактный порт с магнитной шайбой.

Умные часы Fossil Gen 6 работают от Snapdragon Wear 4100+


Умные часы Fossil Gen 6 работают под управлением Google Wear OS 2. Имеются различные датчики: акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, выносной ИК-датчик, контроль окружающего света. В составе присутствует также модернизированный датчик частоты сердечных сокращений, который обеспечивает непрерывное отслеживание с повышенной точностью, и новый датчик SpO2 для контроля содержания уровня кислорода в крови. Пользователи Android и iOS могут совершать и принимать звонки напрямую через встроенные динамики умных часов.

Предусмотрены следующие варианты подключения: Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC.

Умные часы Fossil Gen 6 стоят от 299 долларов (22 000 руб.) и доступны для предварительного заказа по всему миру.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 являются самой популярной моделью умных часов в мире
  • Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC
  • Apple работает над инновационным датчиком гидратации для Apple Watch
  • Илон Маск показал прототип робота-гуманоида Tesla Bot
  • Xiaomi готова построить умный электромобиль в стиле Saab

    • следующая новость
    Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании

    предыдущая новость
    Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 сентября, 2021

    Криптомайнеры радуются массовым закупкам графических карт Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000

    Лучшие бесплатные русские редакторы фото

    Ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 получит складной экран

    Глава ARM China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

    Видеокарты AMD, NVIDIA и Microsoft могут стать местом для размещения вредоносного кода

    Платформа управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года

    Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании

    Анонс Fossil Gen 6: умные часы на Snapdragon Wear 4100+

    31 августа, 2021

    Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI

    Новые TWS-наушники Jabra Elite позволяют персонифицировать качество звучания

    Bloomberg: Apple работает над созданием аварийной спутниковой связи для iPhone

    Китайским детям разрешили играть в игры не больше 3 часов в неделю

    Compaq возвращается?! ... Неизвестный твит вызвал переполох среди экспертов

    30 августа, 2021

    Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора в своих смартфонах

    Xiaomi возвращается к талисману с динозавром, выбрав его товарным знаком серии Redmi K50

    Sony «улучшила» PlayStation 5 изнутри, сняв часть ее тепловой защиты

    Genesis Mining вернула себе 485 тыс. видеокарт и введет их в эксплуатацию для майнинга Etherium

    Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 стали самыми популярными умными часами в мире

    Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

    Бюджетный Lenovo K13 появился в России всего за 7 777 рублей

    ССЫЛКИ