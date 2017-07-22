По слухам, компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон бюджетной серии A, который получит название Galaxy A13 5G. Он придет на смену нынешней модели в этом сегменте - смартфону Galaxy A12, выпущенному в прошлом году. По всей видимости, новый Galaxy A13 5G станет самым недорогим телефоном Samsung с поддержкой сетей 5G.
Galaxy A12
На текущий момент Samsung имеет в категории «бюджетный смартфон для 5G» модель Galaxy A22 5G; она была представлена компанией в прошлом месяце. Samsung назвала его своим «первым бюджетным телефоном для 5G». Этот смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 700 и поддерживает сразу 11 диапазонов 5G. Samsung Galaxy A22 5G оснащен ЖК-экраном с разрешение FHD+, имеет 48-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Galaxy A22 5G
О характеристиках Samsung Galaxy A13 5G пока известно крайне мало. Но знатоки рынка уже успели раскрыть его внутренний индекс SM-A136B. С учетом того, что нынешний «фаворит» - смартфон A22 5G - продается по рекомендованной цене 229 евро (19 800 руб.), можно предположить, что Galaxy A13 5G окажется дешевле 200 евро (17 300 руб.).
Galaxy A12 был анонсирован в декабре 2020 года. Это позволяет предположить, что Galaxy A13 5G появится к концу этого или в начале следующего года.
Galaxy A12
Очевидно, что Samsung ведет разработку, опираясь на конфигурацию предшественника. Samsung Galaxy A12 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и работает на чипсете MediaTek Helio P35 с объемом оперативной памяти до 6 Гбайт и хранилищем до 128 Гбайт. Емкость его аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается адаптивная быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Гаджет также оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и системой безопасности Samsung Knox.
В нем используется селфи-камера на 8 Мп. Помимо основной 48-мегапиксельной камеры, есть также 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельная макро-камера и 2-мегапиксельный датчик для определения глубины резкости.