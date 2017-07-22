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Платформа управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года

01 сентября 2021, 12:31




Начиная с августа 2021 года, компания Oracle запустила поддержку платформы управления контейнерами Verrazzano, что позволяет разработчикам установить новое решение и начать с ним работу. Новая платформа предназначена для распределения нагрузки между облаками и корпоративными ЦОДами, помогая размещать приложения в контейнерах в любом кластере Kubernetes вне зависимости от его «физического приземления».

Платформа Verrazzano может быть установлена поверх кластера Kubernetes в любом месте - в локальных и облачных средах. Смысл ее применения состоит в том, чтобы обеспечить единообразную работу с контейнерными приложениями в любом кластере Kubernetes. Благодаря этому, появляется возможность простой миграции микросервисов между узлами.

Платформа управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года


Предоставляемые платформой инструменты для управления жизненным циклом и безопасностью приложений позволяют выстроить «мост между двумя мирами» (облачным и корпоративным). Платформа Verazzano построена на базе открытых технологий и предоставляет полную свободу в выборе облачных провайдеров. Она помогает компаниям найти свой путь для миграции в облако с традиционных инфраструктур.

В основе Oracle Verrazzano используется набор инструментов Oracle WebLogic Kubernetes Toolkit. В их состав входит инструмент WebLogic Kubernetes Operator для автоматизации процедуры развертывания. С его помощью можно выделять домены WebLogic, осуществлять конфигурирование доступа к приложениям, собирать метрики. Для профессиональных пользователей подготовлены фреймворки Coherence, Helidon и Micronaut.

Oracle Verrazzano отражает нейтральный подход к выбору облачных сред. Новая платформа обеспечивает единый уровень автоматизации, прозрачности и управляемости для любых контейнерных приложений вне зависимости от места их текущего размещения - в частном облаке, на базе Oracle Cloud Infrastructure или в публичном облаке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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