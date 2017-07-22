Как сообщает издание HardwareTimes, недавно на одном из хакерских форумов был выставлен на продажу демонстрационный технологический программный код для осуществления хакерских атак. Предложенный метод позволяет использовать видеопамять видеокарты для хранения вредоносного кода. Согласно описанию, технология не привязана к оборудованию какого-либо из вендоров и является универсальной. Для проведения атаки допустимо использовать видеокарты любого вендора - AMD, NVIDIA, Microsoft и пр. В числе наиболее вероятных претендентов называют видеокарты, на базе графических процессоров GTX 1650, RX 5700, Intel UHD 620, 630 и др.
По слухам, публикация заявки на продажу состоялась на русскоязычном форуме, а разработчиками технологии выступают русскоязычные хакеры.
Продавец описал технологию в следующем виде: предложенные инструменты позволяют разместить вредоносный код в буферной памяти видеокарты без обнаружения со стороны установленной антивирусной программы. Код, помещенный в буферную память, также остается невидимым для антивируса как во время хранения, так и при запуске.
Как именно работает эксплойт, пока неизвестно. У группы его разработчиков имеется своя страница в Twitter. Там недавно появилось сообщение, что в ближайшем будущем они намерены продемонстрировать работу кода в действии.
По адресу аккаунта стало понятно, что эта же команда хакеров уже на протяжении нескольких лет публикует исходный код эксплойта Jellyfish в открытом виде. Он также использует библиотеку OpenCL для подключения к системным функциям компьютера, как и новый код. С помощью функций OpenCL обеспечивается и принудительное исполнение вредоносного кода при запуске из буферной графической памяти. В то же время авторы нового эксплойта опровергают прямую связь созданной ими технологии с Jellyfish.
Выставленный на продажу код был приобретен неизвестным покупателем. Сумма сделки не разглашается.
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