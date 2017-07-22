РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 получит складной экран

01 сентября 2021, 17:37




Накопив богатый опыт в разработке складных смартфонов, компания Samsung, похоже, собирается расширить внедрение своих технологических достижений. Компанию подталкивает к этому рекордное количество заказов, собранных на недавно выпущенные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Новым форм-фактором для освоения стали ноутбуки. По слухам, Samsung собирается оснастить складным экраном пока не анонсированный Galaxy Book Fold 17.

Впервые об этом стало известно еще на выставке SID 2021 в начале года. Но там был показан только концепт необычного ноутбука. В настоящее время Samsung ведет его полномасштабную разработку.

Будущий ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 будет иметь складной экран

Концепт ноутбука Samsung Galaxy Book Fold 17 со складным экраном на выставке SID 2021


Как сообщает поставщик слухов @UniverseIce, ожидания в отношении Galaxy Book Fold 17 вполне реальны. Но о самом ноутбуке и его характеристиках пока известно совсем мало. Его главная известная характеристика - это 17-дюймовый складной дисплей.

По оценкам экспертов, реальное устройство должно получиться немного другим, чем было показано на примере концепта с SID 2021. У концептуальной модели были отмечены узкие рамки вокруг экрана и подэкранная камера. Сохранятся ли эти элементы в том виде, как в начале года, неизвестно.

В прошлом году уже появлялся ноутбук со складным дисплеем. Это был Lenovo ThinkPad X1 Fold, оснащенный 13,3-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением 2048х1536 пикселей.

Будущий ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 будет иметь складной экран

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 2019 года


Впервые модель Lenovo ThinkPad X1 Fold была представлена на выставке CES 2019. Тогда ее назвали «первым в мире складным компьютером».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

Читайте также:

  • Xiaomi выпустила топовые ноутбуки Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra
  • Дизайн ноутбука Microsoft Surface Book Studio показали на рендерах
  • Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0
  • Apple MacBook Pro может получить поддержку стилуса взамен управления пальцами
  • Microsoft Surface Book будет иметь раскладную клавиатуру типа Apple Magic Keyboard

    • следующая новость
    Лучшие бесплатные русские редакторы фото

    предыдущая новость
    Глава ARM China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 сентября, 2021

    Криптомайнеры радуются массовым закупкам графических карт Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000

    Лучшие бесплатные русские редакторы фото

    Ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 получит складной экран

    Глава ARM China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

    Видеокарты AMD, NVIDIA и Microsoft могут стать местом для размещения вредоносного кода

    Платформа управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года

    Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании

    Анонс Fossil Gen 6: умные часы на Snapdragon Wear 4100+

    31 августа, 2021

    Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI

    Новые TWS-наушники Jabra Elite позволяют персонифицировать качество звучания

    Bloomberg: Apple работает над созданием аварийной спутниковой связи для iPhone

    Китайским детям разрешили играть в игры не больше 3 часов в неделю

    Compaq возвращается?! ... Неизвестный твит вызвал переполох среди экспертов

    30 августа, 2021

    Samsung впервые добавила функцию защиты аккумулятора в своих смартфонах

    Xiaomi возвращается к талисману с динозавром, выбрав его товарным знаком серии Redmi K50

    Sony «улучшила» PlayStation 5 изнутри, сняв часть ее тепловой защиты

    Genesis Mining вернула себе 485 тыс. видеокарт и введет их в эксплуатацию для майнинга Etherium

    Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 стали самыми популярными умными часами в мире

    Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

    Бюджетный Lenovo K13 появился в России всего за 7 777 рублей

    ССЫЛКИ