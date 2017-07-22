Накопив богатый опыт в разработке складных смартфонов, компания Samsung, похоже, собирается расширить внедрение своих технологических достижений. Компанию подталкивает к этому рекордное количество заказов, собранных на недавно выпущенные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.
Новым форм-фактором для освоения стали ноутбуки. По слухам, Samsung собирается оснастить складным экраном пока не анонсированный Galaxy Book Fold 17.
Впервые об этом стало известно еще на выставке SID 2021 в начале года. Но там был показан только концепт необычного ноутбука. В настоящее время Samsung ведет его полномасштабную разработку.
Концепт ноутбука Samsung Galaxy Book Fold 17 со складным экраном на выставке SID 2021
Как сообщает поставщик слухов @UniverseIce, ожидания в отношении Galaxy Book Fold 17 вполне реальны. Но о самом ноутбуке и его характеристиках пока известно совсем мало. Его главная известная характеристика - это 17-дюймовый складной дисплей.
По оценкам экспертов, реальное устройство должно получиться немного другим, чем было показано на примере концепта с SID 2021. У концептуальной модели были отмечены узкие рамки вокруг экрана и подэкранная камера. Сохранятся ли эти элементы в том виде, как в начале года, неизвестно.
В прошлом году уже появлялся ноутбук со складным дисплеем. Это был Lenovo ThinkPad X1 Fold, оснащенный 13,3-дюймовым складным OLED-дисплеем с разрешением 2048х1536 пикселей.
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold 2019 года
Впервые модель Lenovo ThinkPad X1 Fold была представлена на выставке CES 2019. Тогда ее назвали «первым в мире складным компьютером».
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