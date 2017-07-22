Сейчас трудно представить человека, который обходится без программ для обработки фото. По-быстрому замазать прыщи, улучшить исходные цвета, применить какой-нибудь стильный пресет может понадобиться каждому. В этой статье мы расскажем о 3 приложениях для ПК с русской локализацией. А если рассмотренных вариантов вам покажется мало, переходите по ссылке и читайте о других бесплатных фоторедакторах: десктопных, мобильных и онлайн-сервисах.
Adobe Photoshop
Это самая популярная программа на рынке фотософта. И недаром: в ней есть все, что только может потребоваться для редактирования снимков и создания рисунков. С Photoshop вы сможете выполнять проекты разного уровня сложности: создавать баннеры, афиши, постеры, делать фотомонтаж, художественную обработку, коллажи, анимацию, работать с векторной графикой.
Программа оснащена огромным количеством базовых инструментов. При необходимости вы можете расширить стандартные возможности: подгрузить дополнительные кисти, шрифты, экшены. Также можно устанавливать сторонние плагины.
Минус Фотошопа заключается в том, что он платный. Причем вы не можете купить его один раз и навсегда, а обязаны оформить подписку. Ежемесячная абонентская плата стартует от 600 рублей (в зависимости от тарифного плана), а годовая подписка обойдется вам в 7 000 рублей.
Плюсы:
русская локализация;
поддержка дополнительных модулей;
работа с RAW-файлами;
широкий функционал.
Минусы:
сложность в освоении;
дорогая подписка.
Fotor
Разработчики позиционируют свое детище как самую простую платформу для визуального творчества. С помощью Fotor вы сможете отредактировать снимок, создать коллаж или дизайн на основе готовых шаблонов. Существует несколько версий программы: десктопная, браузерная и мобильная.
Для редактирования снимков софт предлагает базовый набор инструментов, включающий функции поворота, обрезки, замены фона, шумоподавления, тоновой и цветовой регулировки. Для бьюти-ретуши предусмотрены инструменты для разглаживания морщин, удаления пятен, веснушек и прыщей, а также кисти для нанесения макияжа. Еще вы можете украшать свои фотографии стикерами, наносить текст и применять разнообразные эффекты.
Плюсы:
онлайн-версия не требует установки;
возможность импорта снимков из облака;
пакетная обработка;
доступное для понимания меню;
распространяется бесплатно.
Минусы:
при использовании браузерного варианта - обилие рекламы;
для использования некоторых опций и сохранения снимка обязательна регистрация;
при низкой скорости интернета может притормаживать и зависать;
некоторые функции премиальные. Их можно использовать, но программа будет ставить на фото свой логотип.
ФотоМАСТЕР
Это программа отечественного разработчика, поэтому ее можно посоветовать тем, кто не дружит с иностранными языками. Меню настолько простое, что в нем разберется даже «чайник». Не нужно смотреть кучу онлайн-уроков, чтобы понять принцип работы того или иного инструмента. Согласитесь, это значительно экономит время да и нервы.
Преимущество программы заключается в том, что большинство функций работает в автоматическом режиме. Всего в один клик можно качественно преобразить фотографию, приведя световые и цветовые характеристики к оптимальному балансу.
В редакторе вы найдете большой набор пресетов для мгновенной ретуши портретов. С их помощью вы избавитесь от ненавистных прыщей, жирного блеска, разгладите кожу, отбелите зубы, а губы сделаете сочнее и ярче. А инструменты, предназначенные для пластики лица и фигуры, помогут вам избавиться от лишних сантиметров на талии и бедрах, увеличить грудь, и скорректировать черты лица.
Также у ФотоМАСТЕРа можно выделить быструю замену фона, удаление лишних объектов из кадра, набор интересных фильтров и эффектов, возможность нанесения виртуального макияжа. Программа является условно-бесплатной, пробный тестовый период длится 5 дней.
Плюсы:
стандартную версию программы можно купить всего за 690 рублей, оплачивать ежемесячную подписку (как у Фотошопа) не придется;
русскоязычный понятный интерфейс плюс всплывающие подсказки-инструкции по использованию некоторых инструментов;
встроенный онлайн-учебник;
функция пакетной обработки;
поддержка большого количества форматов, в том числе и RAW.
Минусы:
На старых ПК программа может вылетать при загрузке фото большого размера или файлов в RAW формате.
Заключение
Мы рассмотрели три наиболее популярных редактора, пора подвести итоги!
Fotor слишком простая программа и лишена многих полезных функций.
Photoshop, наоборот, чрезмерно сложный редактор, разобраться в котором будет непросто не только новичкам, но и профи. Потребуется дополнительный материал в виде статей и видеоуроков из сети. Также стоимость программы окажется не всем по карману.
Зато у ФотоМАСТЕРа вполне приемлемая ценовая политика. Кроме того, программа совмещает в себе доступность и функциональность. Ее инструментарий не уступает Фотошопу, повторяя многие его опции. При этом понять принцип работы того или иного инструмента не составит труда.
Исходя из всего вышеизложенного, ФотоМАСТЕР -- лучшее решение для обработки фото в 2021 году. Скачайте редактор и убедитесь в этом сами!