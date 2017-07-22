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Лучшие бесплатные русские редакторы фото

01 сентября 2021, 18:37


На правах рекламы.

Сейчас трудно представить человека, который обходится без программ для обработки фото. По-быстрому замазать прыщи, улучшить исходные цвета, применить какой-нибудь стильный пресет может понадобиться каждому. В этой статье мы расскажем о 3 приложениях для ПК с русской локализацией. А если рассмотренных вариантов вам покажется мало, переходите по ссылке и читайте о других бесплатных фоторедакторах: десктопных, мобильных и онлайн-сервисах.

Adobe Photoshop


Это самая популярная программа на рынке фотософта. И недаром: в ней есть все, что только может потребоваться для редактирования снимков и создания рисунков. С Photoshop вы сможете выполнять проекты разного уровня сложности: создавать баннеры, афиши, постеры, делать фотомонтаж, художественную обработку, коллажи, анимацию, работать с векторной графикой.

Программа оснащена огромным количеством базовых инструментов. При необходимости вы можете расширить стандартные возможности: подгрузить дополнительные кисти, шрифты, экшены. Также можно устанавливать сторонние плагины.

Минус Фотошопа заключается в том, что он платный. Причем вы не можете купить его один раз и навсегда, а обязаны оформить подписку. Ежемесячная абонентская плата стартует от 600 рублей (в зависимости от тарифного плана), а годовая подписка обойдется вам в 7 000 рублей.

Плюсы:

  • русская локализация;
  • поддержка дополнительных модулей;
  • работа с RAW-файлами;
  • широкий функционал.

Минусы:

  • сложность в освоении;
  • дорогая подписка.

Лучшие бесплатные русские редакторы фото

Fotor


Разработчики позиционируют свое детище как самую простую платформу для визуального творчества. С помощью Fotor вы сможете отредактировать снимок, создать коллаж или дизайн на основе готовых шаблонов. Существует несколько версий программы: десктопная, браузерная и мобильная.

Для редактирования снимков софт предлагает базовый набор инструментов, включающий функции поворота, обрезки, замены фона, шумоподавления, тоновой и цветовой регулировки. Для бьюти-ретуши предусмотрены инструменты для разглаживания морщин, удаления пятен, веснушек и прыщей, а также кисти для нанесения макияжа. Еще вы можете украшать свои фотографии стикерами, наносить текст и применять разнообразные эффекты.

Плюсы:

  • онлайн-версия не требует установки;
  • возможность импорта снимков из облака;
  • пакетная обработка;
  • доступное для понимания меню;
  • распространяется бесплатно.

Минусы:

  • при использовании браузерного варианта - обилие рекламы;
  • для использования некоторых опций и сохранения снимка обязательна регистрация;
  • при низкой скорости интернета может притормаживать и зависать;
  • некоторые функции премиальные. Их можно использовать, но программа будет ставить на фото свой логотип.

Лучшие бесплатные русские редакторы фото

ФотоМАСТЕР


Это программа отечественного разработчика, поэтому ее можно посоветовать тем, кто не дружит с иностранными языками. Меню настолько простое, что в нем разберется даже «чайник». Не нужно смотреть кучу онлайн-уроков, чтобы понять принцип работы того или иного инструмента. Согласитесь, это значительно экономит время да и нервы.

Преимущество программы заключается в том, что большинство функций работает в автоматическом режиме. Всего в один клик можно качественно преобразить фотографию, приведя световые и цветовые характеристики к оптимальному балансу.

В редакторе вы найдете большой набор пресетов для мгновенной ретуши портретов. С их помощью вы избавитесь от ненавистных прыщей, жирного блеска, разгладите кожу, отбелите зубы, а губы сделаете сочнее и ярче. А инструменты, предназначенные для пластики лица и фигуры, помогут вам избавиться от лишних сантиметров на талии и бедрах, увеличить грудь, и скорректировать черты лица.

Также у ФотоМАСТЕРа можно выделить быструю замену фона, удаление лишних объектов из кадра, набор интересных фильтров и эффектов, возможность нанесения виртуального макияжа. Программа является условно-бесплатной, пробный тестовый период длится 5 дней.

Плюсы:

  • стандартную версию программы можно купить всего за 690 рублей, оплачивать ежемесячную подписку (как у Фотошопа) не придется;
  • русскоязычный понятный интерфейс плюс всплывающие подсказки-инструкции по использованию некоторых инструментов;
  • встроенный онлайн-учебник;
  • функция пакетной обработки;
  • поддержка большого количества форматов, в том числе и RAW.

Минусы:

  • На старых ПК программа может вылетать при загрузке фото большого размера или файлов в RAW формате.

Лучшие бесплатные русские редакторы фото

Заключение


Мы рассмотрели три наиболее популярных редактора, пора подвести итоги!
Fotor слишком простая программа и лишена многих полезных функций.
Photoshop, наоборот, чрезмерно сложный редактор, разобраться в котором будет непросто не только новичкам, но и профи. Потребуется дополнительный материал в виде статей и видеоуроков из сети. Также стоимость программы окажется не всем по карману.

Зато у ФотоМАСТЕРа вполне приемлемая ценовая политика. Кроме того, программа совмещает в себе доступность и функциональность. Ее инструментарий не уступает Фотошопу, повторяя многие его опции. При этом понять принцип работы того или иного инструмента не составит труда.

Исходя из всего вышеизложенного, ФотоМАСТЕР -- лучшее решение для обработки фото в 2021 году. Скачайте редактор и убедитесь в этом сами!



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