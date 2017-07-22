В сети появилась информация от счастливых криптомайнеров на Ближнем Востоке. На опубликованном видео можно наблюдать, как криптомайнеры продолжают массово закупать графические карты Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000. Они получают крупные партии новых графических карт Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000.
Речь идет о видео, которое разместили в Twitter представители компании Cryptominers Bahrain из Дубаи. Они радостно рассказали всем о получении новой партии видеокарт PowerColor, Sapphire и XFX. Все полученные графические карты будут направлены для майнинга, а вовсе не на игровые состязания.
Названная компания специализируется на строительстве криптоферм и оснащении производственных площадей специализированным оборудованием. Она предлагает ASIC-майнеры для поддержки криптовалют. Компания также устанавливает оборудование для майнинга на графических процессорах. По ее оценкам, на GPU тоже можно заработать неплохие деньги.
Карты Sapphire и PowerColor Radeon в розничном магазине оборудования для криптомайнинга. Источник: Cryptominers.bh
На опубликованных фотографиях можно разглядеть модели графических карт GeForce RTX и GTX, десятки коробок с самыми последними моделями Radeon среднего и высокого класса, такими как RX 6700XT и даже RX 6900 XT.
Карты Radeon в магазине оборудования CryptoMining, Источник: Cryptominers.bh
В компании сообщили о получении от XFX моделей Radeon RX 580 8 Гбайт, оснащение памятью которых все еще достаточно велико, чтобы их можно было использовать для майнинга Ethereum и других криптовалют.
Представители отрасли гейминга разводят руками. В то время, когда в мире все еще наблюдается большой дефицит графических карт, компаниям, специализирующимся на производстве оборудования для майнинга, продолжают поступать графические карты в большом количестве.
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