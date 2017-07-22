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Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200

01 сентября 2021, 22:10




Информация о новом ускорителе AMD на базе процессора Aldebaran для высокопроизводительных рабочих настольных систем (HEDT-платформа) попала в поле зрения исследователей группы Coelacanth's Dream. Исследуя программный код, найденный в Github, они обнаружили там упоминание кодового имени GFX90A. Это указывает на то, что используемый процессор является производным от семейства GFX 9th (Vega) и, следовательно, выстроен на архитектуре CDNA2.

Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200


В коде упоминаются коды нескольких устройств: 1) GFX906_60, который, как предполагается, является кодовым названием ускорителя Instinct MI60; 2) GFX908_120, который соответствует ускорителю Instinct MI100; и 3) GFX90A_110, относящийся к флагманской модели ускорителя Instinct MI200 следующего поколения.

Исследователи сразу разобрались, что в указанных названиях можно увидеть важную дополнительную информацию. Цифра «60», по всей видимости, означает наличие 60 вычислительных блоков (CU) в ускорителе MI60. Соответственно, у ускорителя Instinct MI100 будет насчитываться 120 вычислительных блоков, а ускоритель Instinct MI200 будет оснащен 110 блоками. Это на 10 CU меньше, чем у Arcturus (MI100).

Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200


Очевидно, что эти данные отражают неполную конфигурацию устанавливаемого графического процессора, а только часть характеристик.

Чтобы обеспечить готовность для массового выпуска, потребуется отключить часть размещенных на кристалле графического процессора вычислительных ядер. Это позволит выпускать продукты с учетом возможных производственных дефектов. По слухам, полный набор графического процессора Aldebaran имеет 128 CU.

Пока нет полной ясности, планирует ли AMD удваивать количество ядер FP32 в архитектуре CDNA2. В случае, если это будет сделано, то ускоритель сможет показать вычислительную мощность в операциях с одинарной точностью на уровне 42,2 TFLOPs при тактовой частоте 1500 МГц. Это в 1,82 раза выше, чем у MI100.

В противном случае, даже если поднять тактовую частоту MI200 до уровня не менее 1650 МГц, его вычислительная мощность на тех же операциях FP32 составит 23 TFLOPs.

Однако ускорители, такие как MI200, предназначены в первую очередь для решения задач HPC. Поэтому для них более важное значение имеет производительность на операциях FP64. Согласно предыдущим утечкам, для полноценной производительности MI200 на операциях FP64, придется идти на удвоение или 4-кратный рост производительности по сравнению с MI100.

По слухам, выпуск MI200 состоится уже в 2021 году. Он станет первым многокристальным графическим процессором AMD с двумя активными матрицами. Ожидается, что он будет оснащен 128 Гбайт более быстрой памяти HBM2e (в 4 раза больше, чем у MI100).

Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200




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