Компания Western Digital представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND для мета данных. Новое решение позволяет повысить емкость используемых дисков, установить новую планку требований к плотности записи и добиться более высокой надежности и лучшей пропускной способности носителей информации.
Архитектура записи была улучшена благодаря применению флеш-памяти - технологии OptiNAND. С помощью новаторского механизма трехсегментного актуатора (TSA) и HelioSeal удалось повысить объем записи на одну пластину до 2,2 Тбайт. Тем самым, закреплен успех по увеличению объема записи, достигнутый с помощью технологии ePMR.
В ходе проведенного по случаю анонса мероприятия Western Digital передала избранным клиентам несколько экземпляров усовершенствованных накопителей, емкостью 20 Тбайт. Они оснащены девятью пластинами, поддержкой технологий ePMR и OptiNAND.
В отличие от гибридных дисков, в которых флеш-память используется для хранения пользовательских данных, новая архитектура построена на совершенно ином принципе работы. Она предполагает использование вертикально интегрированной памяти iNAND в HDD-накопителях, оптимизацию алгоритмов работы контроллера и применение инновационных систем на кристалле (SoC).
Новое решение ориентировано на поставщиков гипермасштабируемых облачных решений, услуг видеонаблюдения, сетевых систем хранения данных и других продуктов. Оно позволяет справиться со стремительным ростом объемов создаваемых данных за счет обеспечения емкости, производительности и надежности, необходимых для хранения огромных массивов данных как в современных условиях, так и с заделом на будущее.
Ближе к концу года компания начнет анонсировать отраслевые специализированные продукты на базе OptiNAND из разных направлений своего портфеля. О доступности и ценах в России будет сообщено дополнительно.