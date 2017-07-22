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WD представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND

01 сентября 2021, 23:32




Компания Western Digital представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND для мета данных. Новое решение позволяет повысить емкость используемых дисков, установить новую планку требований к плотности записи и добиться более высокой надежности и лучшей пропускной способности носителей информации.

WD представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND


Архитектура записи была улучшена благодаря применению флеш-памяти - технологии OptiNAND. С помощью новаторского механизма трехсегментного актуатора (TSA) и HelioSeal удалось повысить объем записи на одну пластину до 2,2 Тбайт. Тем самым, закреплен успех по увеличению объема записи, достигнутый с помощью технологии ePMR.

WD представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND


В ходе проведенного по случаю анонса мероприятия Western Digital передала избранным клиентам несколько экземпляров усовершенствованных накопителей, емкостью 20 Тбайт. Они оснащены девятью пластинами, поддержкой технологий ePMR и OptiNAND.

WD представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND


В отличие от гибридных дисков, в которых флеш-память используется для хранения пользовательских данных, новая архитектура построена на совершенно ином принципе работы. Она предполагает использование вертикально интегрированной памяти iNAND в HDD-накопителях, оптимизацию алгоритмов работы контроллера и применение инновационных систем на кристалле (SoC).

Новое решение ориентировано на поставщиков гипермасштабируемых облачных решений, услуг видеонаблюдения, сетевых систем хранения данных и других продуктов. Оно позволяет справиться со стремительным ростом объемов создаваемых данных за счет обеспечения емкости, производительности и надежности, необходимых для хранения огромных массивов данных как в современных условиях, так и с заделом на будущее.

Ближе к концу года компания начнет анонсировать отраслевые специализированные продукты на базе OptiNAND из разных направлений своего портфеля. О доступности и ценах в России будет сообщено дополнительно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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