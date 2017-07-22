Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Predator XB253QGZ. Он способен обеспечить максимально комфортный игровой процесс и позволяет справиться даже с самыми требовательными современными играми.
Predator XB253QGZ оснащен 24,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением FullHD (1920х1080 пикселей). IPS матрица обладает максимальными углами обзора, а поддержка технологии Acer ComfyView, устраняющей блики, позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Выбранное разрешение хорошо подходит к диагонали монитора и значительно снижает нагрузку на систему, позволяя добиться лучшей производительности в играх при меньшей нагрузке на видеокарту.
Цветовой охват монитора соответствует пространству sRGB на 99%. Это обеспечивает качественную цветопередачу с яркими и насыщенными цветами без искажений.
Монитор обладает высокой яркостью, доходящей до 400 нит. Наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 и поддержка технологии Black Boost обеспечивают высокий уровень контрастности и глубину черного цвета, а также дают возможность настройки затемнения.
Минимальное время отклика Fast LC составляет 1 мс, а при разгоне - всего 0,5 мс. За счет этого достигается мгновенная реакция монитора на все действия игрока, что обеспечивает серьезное преимущество в соревновательных играх.
Частота обновления достигает 240 Гц при подключении как по DisplayPort, так и по HDMI. Имеется поддержка G-Sync/FreeSync, которая позволяет синхронизировать уровень FPS и частоту обновления экрана, тем самым исключая возможность появления артефактов и разрывов в динамичных сценах и при резкой смене ракурса. Фирменный набор технологий помогает защитить зрение.
Благодаря встроенным 2х-ваттным стереодинамикам, можно отказаться от дополнительной акустической системы и сэкономить место на столе.
Acer Predator XB253QGZ продается по рекомендованной розничной цене 39 390 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".