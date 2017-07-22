Компания Samsung официально объявила о выпуске двух фотосенсоров - ISOCELL HP1 и ISOCELL GN5. Оба датчика предназначены для мобильных устройств и поддерживают запись видео 8K со скоростью 30 кадр/сек, 4K со скоростью 120 кадр/сек и FHD на 240 кадр/сек.
Samsung ISOCELL HP1
Датчик изображения ISOCELL HP1 поддерживает разрешение 200 Мп. Это первый датчик в отрасли с таким высоким разрешением. Его пиксели имеют размер 0,64 мкм. В условиях яркого освещения на открытом воздухе сенсор способен снимать фотографии сверхвысокой четкости.
Датчик использует технологию объединения пикселей, которая получила название ChameleonCell. Она позволяет создавать блоки из фотоячеек 2х2, 4х4, а также поддерживает каждый пиксель в отдельности, в зависимости от условий съемки.
В условиях низкой освещенности алгоритм работы датчика HP1 изменяется. За счет объединения 16 соседних пикселей в один блок, он «превращается» в датчик изображения с разрешением 12,5 Мп, имеющим «большие» пиксели размером 2,56 мкм. «Новый» пиксель собирает больше света и отличается повышенной чувствительностью, позволяя получать более яркие и четкие фотографии.
Samsung ISOCELL GN5
Второй новый датчик изображения - ISOCELL GN5 - обеспечивает разрешение 50 Мп. Он впервые использует технологию всенаправленной фокусировки Dual Pixel Pro с двумя фотодиодами в одном пикселе размером 1,0 мкм.
Новая технология размещает два, самых маленьких в отрасли фотодиода в каждом пикселе размером 1,0 мкм, помещая их по горизонтали или вертикали. Благодаря этому, становится возможным распознавать изменения рисунка по всем направлениям.
Благодаря наличию 1 млн разнонаправленных фотодиодов с определением фазы, которые покрывают все направления «зрения» сенсора, удается получить практически мгновенную автофокусировку с гарантией создания четких изображений как при ярком, так и при слабом освещении.
Данный метод использует запатентованную технологию пиксельной изоляции Front Deep Trench Isolation (FDTI), разработанную Samsung. Несмотря на микроскопический размер фотодиода, FDTI позволяет каждому из них получать больше световой информации, снижая тем самым перекрестные помехи.
Samsung уже начала поставки ISOCELL HP1 и GN5 своим партнерам - OEM-производителям. Выход новых продуктов с их использованием ожидается в конце этого или в начале 2022 года.
По слухам, датчик ISOCELL HP1 200MP может появиться уже в Samsung Galaxy S22 Ultra.
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