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Два самоуправляемых автомобиля Apple попали в аварию в августе 2021 года

02 сентября 2021, 12:24




По данным издания California DMV, два беспилотных автомобиля Apple, которые сейчас проходят тестирование в условиях уличного управления в ручном режиме, попали в некритические инциденты.

Первый инцидент произошел 19 августа в Сан-Диего, шт. Калифорния. Там автомобиль Lexus RX 450h, оснащенный автопилотом Apple, попал в автомобильную пробку, где в него врезался автомобиль Hyundai. Ущерб от столкновения был незначительным, пострадавших нет.

Два самоуправляемых автомобиля Apple попали в аварию в августе 2021 года


Вторая авария произошла 23 августа в г. Купертино, шт. Калифорния. Инцидент произошел прямо напротив кампуса Apple Park. Автомобиль с установленным оборудованием Apple находился в режиме ручного управления. Он также оказался в пробке. Там снова произошло столкновение с автомобилем Subaru Outback, который легко врезался в него сзади.

Оба инцидента произошли не по вине водителя, который управлял транспортным средством с оборудованием Apple. Повреждения были незначительными.

Эксперты обратили внимание на другой факт. Они отмечают, что за один месяц случилось сразу два, «похожих» столкновения, хотя аналогичное тестирование автомобилей Apple в условиях реального уличного движения проводится уже с сентября 2019 года - до сих пор не было ни одной аварии.

Два самоуправляемых автомобиля Apple попали в аварию в августе 2021 года


Сообщается, что по данным Управления автомобильного транспорта Калифорнии, внедорожники Lexus, оснащенные оборудованием и программным обеспечением Apple, в 2020 году проехали более 18 000 миль (29 000 км). Это намного больше, чем в 2019 году. По мнению экспертов, компания Apple существенно расширила программу тестирования в 2021 году. Это могло стать причиной дорожных инцидентов в августе.

Apple проводит тестирование своего программного обеспечения для автономного вождения автомобилей с начала 2017 года. В тестах участвуют автомобили Lexus RX 450h, оснащенные датчиками и камерами. Работа над развитием системы автономного вождения является частью собственного проекта Apple по созданию самоуправляемого автомобиля. По слухам, Apple планирует выпустить такой автомобиль через несколько лет.



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