Google планирует анонсировать сразу несколько собственных мобильных процессоров, помимо чипсета Tensor, о котором стало известно ранее. По сообщению японского агентства Nikkei Asia, Google уже ведет разработку собственных процессоров для хромбуков и планшетов на базе Chrome OS.
Достоверность этих данных Nikkei Asia связывает сразу с тремя источниками, от которых была получена эта информация. Ожидается, что новые процессоры появятся в 2023 году. Google отказалась давать комментарии по этому вопросу.
Участие Google в создании собственных чипсетов началось в 2017 году. Тогда был анонсирован смартфон Pixel 2, внутри которого был установлен ее собственный 8-ядерный чип для обработки изображений - Pixel Visual Core. Позднее появился Pixel Neural Core, появившийся взамен первенца в смартфонах серии Pixel 4. Сейчас готовятся к выпуску смартфоны серии Pixel 6. По слухам, внутри них будет установлена система на чипе (SoC) под названием Tensor.
В основе новых однокристальных систем Google лежит архитектура Arm. Однако другие производители микросхем (MediaTek и Qualcomm) также планируют сделать аналогичный переход.
Переход на выпуск собственного чипа многие связывают с тем, что в этом случае удается значительно упростить настройку функций мобильного устройства. Это удобно для производителя, который получает возможность добиться более высокой интеграции программного и аппаратного обеспечения.
Однако бизнес по созданию собственного чипа требует больших долгосрочных инвестиций. По оценкам Питера Хэнбери, партнера консалтинговой фирмы Bain & Co., затраты на разработку 5-нм процессора оцениваются в 500 млн долларов, а для создания 28-нм процессора требуется 50 млн долларов.
Известно, что Google уже обращалась к своим поставщикам с просьбой в будущем высвободить на 50% больше производственных мощностей под выпуск аппаратов серии Pixel 6, чем они выделяли в 2019 году. В тот год Google выпустил в общей сложности 7 млн телефонов Pixel. В то же время поставки смартфонов Pixel в 2020 году упали до 3,7 млн штук.
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