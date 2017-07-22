Компания Microsoft напомнила о завершении расширенной поддержки ОС Windows Thin PC. Срок ее поддержки истекает 12 октября 2021 года. Основная поддержка Windows Thin PC завершилась еще 11 октября 2016 года.
Microsoft рекомендует пользователям Windows Thin PC рассмотреть возможность перехода на новый клиент удаленного Рабочего стола. Корпоративным организациям, которым требуется информация по обновлению, следует обращаться к производителю оригинального оборудования (OEM) или авторизованному дистрибьютору Microsoft.
Операционная система Windows Thin PC была представлена как облегченный вариант Windows 7 еще в 2011 году. Эта ОС позволила морально устаревшим на тот момент компьютерам начать работать с современными Windows-приложениям.
С учетом возможностей Windows Thin PC представлял собой версию Windows 7, которая позволяла конечным пользователям работать в последней на тот момент среде Windows без лишних затрат, хотя и без права ее наращивания.
Windows Thin PC позволила преобразовать компьютеры в «тонкие клиенты» с возможностью создания удаленного Рабочего стола, снизив тем самым стоимость их обслуживания VDI.
Windows Thin PC использовался не только в устаревших настольных компьютеров, но и в нетбуках, а также общедоступных электронных системах, таких как терминалы мгновенных платежей.
Разработчики особо выделяли возможности Windows Thin PC для максимального ограничения доступа в условиях общедоступных терминалов. Например, фильтр записи позволял создавать рабочую среду без сохранения состояний. Можно было настраивать отключение ненужных диалоговых окон. Фильтр клавиатуры позволял заблокировать нажатия комбинаций клавиш (CTRL-ALT-DEL, ALT-F4 и других сочетаний).
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".