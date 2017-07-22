Причиной сбоя видеокарт EVGA RTX 3090 в игре New World названа плохая пайка контроллера вентилятора.
Информация о нарастающих среди пользователей сбоях в работе видеокарты RTX 3090 при запуске ролевой онлайн-игры New World стала приходить после появления ее закрытой бета-версии на портале Amazon Studios. Геймеры стали активно сообщать, что бета-версия New World вызывает у них катастрофический сбой. Общим было то, что все пострадавшие геймеры использовали видеокарту RTX 3090.
Оценка сообщений позволила выявить непропорциональное преобладание упоминания видеокарт, выпущенных компанией EVGA. Дальнейший анализ показал, что причиной сбоя могла служить неисправность в работе контроллера вентилятора, который выдавал неверные показания в сравнении с тем, что показывали сторонние инструменты мониторинга.
Более детальное изучение проблемы позволило установить, что необычное поведение системы мониторинга не могло стать причиной сбоев видеокарты от работы ее утилиты EVGA Precision X1. Позднее инженеры EVGA нашли причину. Проблема была связана с шумами, которые возникали на коммуникационной шине, используемой контроллером вентилятора. Если утилита отфильтровывала эти шумы, то проблема исчезала.
В результате EVGA выпустила обновление микроконтроллера, которое позволяет исправить систему мониторинга за счет использования сторонних инструментов.
Позднее инженеры EVGA установили, что причиной появления шумов стала плохая пайка контроллера вентилятора на «неисправных» видеокартах. Это достаточно редко встречающееся явление. В данном случае она затронула только ограниченную партию ранее выпущенных видеокарт.
EVGA провела рентгеновский анализ видеокарт, которые были возвращены геймерами через технические центры поддержки и обнаружила, что «некачественная» пайка возникала в контактах микросхемы MOSFET.
Позднее EVGA подтвердила, что проблема присутствует только в видеокартах RTX 3090, выпущенных компанией на ранних этапах производства в 2020 году. Это затрагивает менее 1% выпущенных видеокарт RTX 3090.
Компания Amazon Game Studios также добавила в игру New World ограничитель кадров, который гарантирует, что в дальнейшем эта проблема не будет возникать и в новых версиях игры.
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