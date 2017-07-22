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Apple попросила сотрудников предоставить данные о пройденной вакцинации против COVID-19

02 сентября 2021, 17:17




На этой неделе Apple обратилась ко всем своим сотрудникам в США (через корпоративную рассылку) с просьбой предоставить подробные данные о пройденной вакцинации от COVID-19, сообщает Bloomberg.

Сотрудников попросили добровольно сообщить до середины сентября, проходили ли они вакцинацию. Запрос был адресован ко всем сотрудникам, работающим как в офисе, так и удаленно. В служебной записке указывалось, что компания Apple намерена выстроить безопасную рабочую среду и поэтому собирает необходимую для этого информацию.

Известно, что если другие крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, уже ввели обязательную вакцинацию для всех своих сотрудников, то Apple до сих пор не сделала этого. В то же время, начиная с прошлой недели, когда вакцина Pfizer получила одобрение FDA, в корпоративной сети появились призывы к участию в вакцинации.

Apple запросила сотрудников предоставить данные о пройденной вакцинации против COVID-19


В своем письме руководство Apple сообщает, что собранная от сотрудников информация об их статусе вакцинации будет привязана к остальным персональным данным во внутренней учетной системе Apple. По данным компании, информация собирается с целью обеспечения здоровой и безопасной рабочей среды.

По данным Bloomberg, Apple уже запросила информацию у сотрудников в Калифорнии, Вашингтоне и Нью-Джерси с целью проверки на соответствие местным законам.

Сообщается, что данные о полученных вакцинах будут храниться конфиденциально, эта информация не будет передаваться руководителям подразделений. В то же время упоминается, что правила использования информации могут измениться.

Apple также сообщает о предоставлении оплачиваемого отгула для прохождения вакцинации, а также оплачиваемого больничного для тех, у кого возникнут побочные осложнения.

По оценкам экспертов, в Apple сейчас проводится оценка того, когда сотрудники смогут вернуться к работе в офисе. Изначально планировалось, что, начиная с 1 сентября 2021 года, они будут приходить в офис три дня в неделю. Однако из-за появления дельта-штамма COVID-19 это решение было отложено как минимум до января 2022 года.



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