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Регистрация в фан-программу Xiaomi Explorers открыта

02 сентября 2021, 20:36




Компания Xiaomi открыла регистрацию всех желающих, кто хочет проявить свою креативность вместе с брендом и иметь возможность первым начать пользоваться новыми продуктами компании. Программа Xiaomi Explorers запущена после недавнего ребрендинга, но суть ее осталась прежней.

Напомним, в 2020 году компания Xiaomi уже запустила аналогичную фан-программу под названием Mi Explorers. В ее рамках была набрана группа фанатов бренда Mi. Они участвовали в различных мероприятиях Xiaomi. Например, группа из 20 человек Mi Fans посетила мероприятие Mi в Барселоне в рамках крупнейшей выставки мобильных технологий MWC 2020. Участниками фэн-клуба могли стать фотографы, креаторы, блогеры/журналисты и Youtubeры. В этом году программа осталась прежней, но она переименована в Xiaomi Explorers.

Регистрация в фан-программу Xiaomi Explorers открыта


В рамках Xiaomi Explorers 2021 компания ищет поклонников бренда, заинтересованных в его глубоком познании. Xiaomi ищет талантливых людей, которые смогут принять участие в тестировании новых устройств Xiaomi. «Xiaomi Explorers дает возможность открыть для себя мир с помощью продуктов Xiaomi! На этот раз появится шанс использовать продукцию Xiaomi раньше всех!»

Далее сообщается: «Готовы ли вы показать страсть своей жизни в творчестве? Для регистрации в Xiaomi Explorers требуется всего три шага!».

Сначала потребуется ответить на несколько вопросов, рассказать о своей креативности, и, наконец, предоставить примеры, отражающие креативность.

Окончательное решение Xiaomi будет принято на основе оценки способности кандидата создавать высококачественный контент в рамках программы Xiaomi Explorers. Победители будут проинформированы по электронной почте.



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