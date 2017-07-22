Компания Xiaomi открыла регистрацию всех желающих, кто хочет проявить свою креативность вместе с брендом и иметь возможность первым начать пользоваться новыми продуктами компании. Программа Xiaomi Explorers запущена после недавнего ребрендинга, но суть ее осталась прежней.
Напомним, в 2020 году компания Xiaomi уже запустила аналогичную фан-программу под названием Mi Explorers. В ее рамках была набрана группа фанатов бренда Mi. Они участвовали в различных мероприятиях Xiaomi. Например, группа из 20 человек Mi Fans посетила мероприятие Mi в Барселоне в рамках крупнейшей выставки мобильных технологий MWC 2020. Участниками фэн-клуба могли стать фотографы, креаторы, блогеры/журналисты и Youtubeры. В этом году программа осталась прежней, но она переименована в Xiaomi Explorers.
В рамках Xiaomi Explorers 2021 компания ищет поклонников бренда, заинтересованных в его глубоком познании. Xiaomi ищет талантливых людей, которые смогут принять участие в тестировании новых устройств Xiaomi. «Xiaomi Explorers дает возможность открыть для себя мир с помощью продуктов Xiaomi! На этот раз появится шанс использовать продукцию Xiaomi раньше всех!»
Далее сообщается: «Готовы ли вы показать страсть своей жизни в творчестве? Для регистрации в Xiaomi Explorers требуется всего три шага!».
Сначала потребуется ответить на несколько вопросов, рассказать о своей креативности, и, наконец, предоставить примеры, отражающие креативность.
Окончательное решение Xiaomi будет принято на основе оценки способности кандидата создавать высококачественный контент в рамках программы Xiaomi Explorers. Победители будут проинформированы по электронной почте.