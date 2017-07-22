РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи звука без потерь по Bluetooth

02 сентября 2021, 21:33




Компания Qualcomm представила новый кодек aptX Lossless, который обеспечивает потоковую передачу звука без потерей по каналу Bluetooth. До сих пор слушать музыку в формате без потерь можно было только с проводными наушниками, хотя каталоги Apple Music, например, предоставляли оригинальные треки.

Как отмечает Qualcomm, aptX Lossless является частью технологии Snapdragon Sound, анонсированной в мае этого года. Данная платформа позволяет автоматически обнаруживать источник lossless-звука и беспрепятственно передавать его с более высокой скоростью, чем было возможно ранее при использовании кодека aptX HD.

Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи музыки по Bluetooth


Новый кодек aptX Lossless обеспечивает качество стереозвука 16 бит с частотой дискретизации 44,1 кГц без потерь уровня CD-оригинала. Потоковая передача данных осуществляется беспроводным путем с применением кодека aptX Adaptive в сочетании с технологией Qualcomm Bluetooth High Speed Link.

Передача потокового звука происходит под управлением механизма, который обеспечивает контроль устойчивой пропускной способности. Технология позволяет передавать данные со скоростью более 1 Мбит/с, однако в случае работы в перегруженных радиочастотных средах скорость передачи может плавно снижаться до 140 Кбит/с, чтобы предотвратить появление сбоев, как сообщает Qualcomm.

Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи музыки по Bluetooth


Используя новый кодек, можно вручную перейти на режим передачи более полного звукового оригинала (24 бит) с частотой дискретизации 96 кГц. Однако при этом придется подключить обработку передаваемых данных, что может повлечь за собой появление потерь по сравнению с оригиналом.

Появление на рынке новых наушников и Bluetooth-гарнитуры с поддержкой кодека Qualcomm aptX Lossless можно ожидать в конце 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2. Новые TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 сильно отличаются от предшественника и своим дизайном скорее ассоциируются с уже побывавшими у нас куда более дорогими Galaxy Buds Pro. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте".

Читайте также:

  • Новые TWS-наушники Jabra Elite позволяют персонифицировать качество звучания
  • Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса
  • Геймерская гарнитура Philips TAGH401BL получила технологию виртуализованного 3D-звука компании Dirac
  • Samsung выпустила TWS-наушники премиум-класса Samsung Galaxy Buds2
  • Анонс JBL TUNE 710BT и 660NC: HARMAN обновила линейку полноразмерных беспроводных наушников

    • предыдущая новость
    Регистрация в фан-программу Xiaomi Explorers открыта

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 сентября, 2021

    Qualcomm анонсировал кодек aptX Lossless для потоковой передачи звука без потерь по Bluetooth

    Регистрация в фан-программу Xiaomi Explorers открыта

    Apple попросила сотрудников предоставить данные о пройденной вакцинации против COVID-19

    Причиной сбоя видеокарт EVGA RTX 3090 в игре New World названа плохая пайка

    Microsoft прекращает поддержку тонких клиентов Windows Thin PC с 12 октября

    Google будет выпускать собственные чипы для смартфонов, хромбуков и планшетов

    Два самоуправляемых автомобиля Apple попали в аварию в августе 2021 года

    Samsung представила два новых датчика изображения - ISOCELL HP1 и ISOCELL GN5

    Acer представила в России игровой монитор Predator XB253QGZ

    1 сентября, 2021

    WD представила новую дисковую архитектуру хранения данных со встроенной флеш-памятью iNAND

    Исследователи узнали характеристики нового HEDT-ускорителя AMD Instinct MI200

    Криптомайнеры радуются массовым закупкам графических карт Sapphire и PowerColor Radeon RX 6000

    Лучшие бесплатные русские редакторы фото

    Ноутбук Samsung Galaxy Book Fold 17 получит складной экран

    Глава ARM China «отжал» китайское подразделение британской компании Arm

    Видеокарты AMD, NVIDIA и Microsoft могут стать местом для размещения вредоносного кода

    Платформа управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года

    Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании

    Анонс Fossil Gen 6: умные часы на Snapdragon Wear 4100+

    31 августа, 2021

    Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 становится де факто привычным в новых корпусах MSI

    ССЫЛКИ