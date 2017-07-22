Компания Qualcomm представила новый кодек aptX Lossless, который обеспечивает потоковую передачу звука без потерей по каналу Bluetooth. До сих пор слушать музыку в формате без потерь можно было только с проводными наушниками, хотя каталоги Apple Music, например, предоставляли оригинальные треки.
Как отмечает Qualcomm, aptX Lossless является частью технологии Snapdragon Sound, анонсированной в мае этого года. Данная платформа позволяет автоматически обнаруживать источник lossless-звука и беспрепятственно передавать его с более высокой скоростью, чем было возможно ранее при использовании кодека aptX HD.
Новый кодек aptX Lossless обеспечивает качество стереозвука 16 бит с частотой дискретизации 44,1 кГц без потерь уровня CD-оригинала. Потоковая передача данных осуществляется беспроводным путем с применением кодека aptX Adaptive в сочетании с технологией Qualcomm Bluetooth High Speed Link.
Передача потокового звука происходит под управлением механизма, который обеспечивает контроль устойчивой пропускной способности. Технология позволяет передавать данные со скоростью более 1 Мбит/с, однако в случае работы в перегруженных радиочастотных средах скорость передачи может плавно снижаться до 140 Кбит/с, чтобы предотвратить появление сбоев, как сообщает Qualcomm.
Используя новый кодек, можно вручную перейти на режим передачи более полного звукового оригинала (24 бит) с частотой дискретизации 96 кГц. Однако при этом придется подключить обработку передаваемых данных, что может повлечь за собой появление потерь по сравнению с оригиналом.
Появление на рынке новых наушников и Bluetooth-гарнитуры с поддержкой кодека Qualcomm aptX Lossless можно ожидать в конце 2021 года.