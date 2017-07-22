По всей видимости, Apple собирается добавить в пакет возможностей своих умных часов Apple Watch ряд новых функций. Они будут связаны с оценкой состояния здоровья владельца часов. Среди первых функций называют опцию отслеживания артериального давления и возможность измерения температуры тела.
Эти слухи были опубликованы изданием Wall Street Journal, что является веским доказательством их обоснованности.
Помимо названных опций, Apple, возможно, работает также над функциями контроля качества сна и отслеживания фертильности, т.е. способности человека к производству жизнеспособного потомства. В отношении женщин это касается непосредственно их способности к зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка. Для мужчин она будет интересна в качестве индикатора способности к генерации здоровых, репродуктивных сперматозоидов.
Среди других функций, которые также находятся в разработке, называют опции обнаружения апноэ во время сна (остановки дыхательных движений) и признаков диабета. Кроме того, Apple планирует развивать уже существующие функции умных часов и обновлять доступные режимы.
Как сообщает издание, ссылаясь на достоверные источники, Apple планирует начать выводить названные опции в серию уже в 2022 году, хотя часть из них, возможно, появится позже.
В частности, сообщается, что уже в 2022 году Apple может добавить в Apple Watch функцию термометра. Ожидается, что это будет не просто вывод на экран замеренной температуры, а полный контроль температуры с учетом ее влияния на состояние здоровья.
Например, появится связь с планированием функций фертильности. Это может быть интересно женщинам - владельцам часов Apple Watch. Они получат в свое распоряжение функцию контроля циклов овуляции.
Ожидается также появление ряда опций, связанных с отслеживанием закономерностей во время сна. Новая функция также поможет определить, когда температура тела только начинает подниматься, но еще не перешла критическую отметку.
Еще одна планируемая функция - это система мониторинга артериального давления. Она поможет обнаружить признаки гипертонии и будет выводить на экран график повышения давления.
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