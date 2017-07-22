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NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s

03 сентября 2021, 11:21




Компания NVIDIA, похоже, вывели на рынок флагманскую модель среди графических карт для майнинга, получившую название 170HX. Как и другие модели, она использует пассивное охлаждение и выстроена на базе процессора Crypto Mining Processor (CMP), созданного на основе GA100. До сих пор производительность выпущенных ранее графических карт оставалась в пределах от 26 MH/s до 86 MH/s (в зависимости от выбранной модели).

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s


Новая графическая карта 170HX не была выпущена ранее вместе с другими моделями для майнинга, также выстроенными на архитектуре Turing/Gaming Ampere, по той причине, что ее разработка велась самостоятельно силами NVIDIA. Остальные модели для майнинга были переданы партнерам NVIDIA.

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s


Новая карта 170HX имеет 4480 ядер CUDA в паре с 8 Гбайтами оперативной памяти HBM2E. Это несколько меньше, чем у лучших моделей на базе GA100, выпущенных ранее. Помимо этого, NVIDIA намеренно ограничила интерфейс PCIe до Gen 1 x4 (несмотря на то, что физически доступно 16 линий). Это сделано для того, чтобы гарантировать невозможность использования новой карты для задач, не связанных с майнингом криптовалюты.

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s


Следует отметить, что количество доступных ядер CUDA составляет лишь 54% от всех ядер, которые присутствуют в кремнии GA100. Для сравнения, GA100 в ускорителе A100 имеет 6912 ядер CUDA, что составляет 84% активных ядер. То же самое касается и оперативной памяти: вместо 40 или 80 Гбайт, которые присутствуют в различных моделях ускорителя A100, графическая карта 170HX предоставляют только 8 Гбайт. Предположительно она доступна в четырех стеках (об этом говорит использование 4096-битной шины), а максимальная пропускная способность составляет 1,493 Гбайт/с.

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s


Согласно данным GPU-Z, графический процессор имеет базовую частоту 1140 МГц и частоту разгона 1410 МГц. В то же время карта имеет заблокированный BIOS, который не позволяет разгонять память. Плата определяется как Device ID 20C2 и использует драйверы NVIDIA 471.41. Тепловая мощность 170HX (TDP) составляет 250 Вт (тоже не рекордный показатель).

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s


При такой настройке ее производительность составила 164 MH/s при использовании алгоритма Etash (без оптимизации). Отмечается, что именно столько NVIDIA обещала предоставить в официальном техническом задании.

По слухам, NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s




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