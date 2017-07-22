Ассоциация стандартизации электроники (VESA) объявила о выпуске нового стандарта DisplayHDR True Black 600, который предназначен для оценки дисплеев, где применяются новые технологии, такие как OLED и в будущем microLED. Он является развитием стандарта DisplayHDR, который относится к ЖК-дисплеям.
Согласно новому стандарту DisplayHDR True Black, повышены требования к оценке воспроизведения изображения на экране. Они выражаются в оценках расширенного динамического диапазона (HDR). Оценка выполняется по набору тестов, которым подвергаются высокопроизводительные мониторы и дисплеи. Как и DisplayHDR, стандарт DisplayHDR True Black является полностью открытым.
Стандарт DisplayHDR True Black 600 предъявляет также более высокие требования к яркости изображения, чем существующие DisplayHDR и DisplayHDR True Black 400 и 500. DisplayHDR True Black требует глубокого уровня черного, причем диапазон отличия повышен до 100-кратного уровня. Высокие требования предъявляются также к динамике нарастания эмиссии; она должна быть в четыре раза выше по сравнению с требованиями VESA DisplayHDR 1000.
VESA сразу же назвала три модели дисплеев, которые уже прошли сертификацию по DisplayHDR True Black 600. Это экраны ноутбуков ASUS Vivobook Pro 14, Vivobook Pro 14X и Vivobook 15.
По оценкам экспертов, новый стандарт обеспечивает яркие впечатления от использования мониторов для домашнего кинотеатра и при запуске игр. Уровень яркости, согласно DisplayHDR True Black 600, выше на 20% по сравнению с True Black 500. Это позволяет добиться более яркого свечения экрана при сохранении высокого уровня воспроизведения черного и диапазона цветов, которые характерны для OLED-дисплеев.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".