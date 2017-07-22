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Первый самуправляемый автомобиль Apple Car может появиться уже в 2024 году

03 сентября 2021, 16:09




Как сообщает издание Digitimes, проект создания самоуправляемого автомобиля компании Apple не остановлен. Новым кандидатом на выпуск Apple Car может стать компания Toyota. По слухам, уже даже намечен срок начала массового выпуска автомобилей - 2024 год.

Многие поставили этот срок под сомнение. Фактически остается всего три года, за которые невозможно создать новый автомобиль с нуля. В то же время известно, что Apple работает над проектом еще с 2014 года, поэтому компания вполне может успеть закончить разработку к указанному времени, считают другие эксперты.

В прошлом месяце Apple якобы вела переговоры с компаниями SK Group и LG Electronics. На них также обсуждалась тема участия этих компаний в проекте создания Apple Car.

Первый самуправляемый автомобиль Apple Car может появиться уже в 2024 году


Исходя из ранее просочившихся сведений, Apple рассчитывает производить до 100 000 автомобилей в год. По оценкам экспертов, это довольно много для только зародившегося рынка.

Что может предложить Apple для своего автомобиля? Эксперты выделяют систему автономного вождения и собственную технологию производства аккумуляторов, уровень которой оценивается как революционный.

Первый самуправляемый автомобиль Apple Car может появиться уже в 2024 году


До сих пор о создании автомобиля Apple было известно не так много. Прежде всего обращали на себя внимание трудности, которые Apple испытывала с поиском партнеров-производителей для участия в проекте Titan.

Не так давно ходили слухи, что компания ведет переговоры с корейскими автомобильными гигантами Kia и Hyundai Motors. На их долю могло лечь предоставление базового оборудования и производственный опыт.

Но противники проекта уверяли, что Apple обращает мало внимания на развитие фундаментальных технологий. По их оценкам, доля Apple в основном сводится к разработке дизайна и созданию информационно-развлекательной системы для автомобиля.

Apple планирует «переосмыслить интерьер автомобиля будущего, в котором люди будут ездить пассивно, а не управлять им». Кроме того, известно, что команда Apple Car уже имеет в своем составе «десяток ключевых лиц», которые ранее занимались разработкой аппаратного и программного обеспечения в Tesla.



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