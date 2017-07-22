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Сотрудница кредитного бюро удалила более 20 тыс. финансовых документов жителей Нью-Йорка

03 сентября 2021, 17:54




Джулиан Бариле, сотрудница Нью-Йоркского кредитного бюро (NY Credit Union) сознательно удалила более 20 400 файлов и почти 3500 каталогов с файлового сервера бэкофиса финансовой организации. Общий объем удаленных данных составил более 21,3 Гбайт. Для расследования обстоятельств инцидента были привлечены правоохранительные органы.

Поводом для такого поступка стало увольнение Бариле. Причина увольнения в судебных документах не называется.

До своего увольнения Джулиан Бариле работала удаленно из-за ограничений COVID-19. У нее имелся доступ к внутренним корпоративным системам под своим именем и паролем. После объявленного увольнения ее должны были лишить доступа к корпоративным системам, но по какой-то причине этого не произошло.

Сотрудница кредитного бюро удалила более 20 тыс. финансовых документов жителей Нью-Йорка


Узнав, что доступ сохранен, Джулиан Бариле сначала эмоционально общалась с коллегой. В одном из сообщений она заявила: «Они не отозвали мой доступ, поэтому я удалила диск p. Ха-ха-ха...».

«Диверсия» заняла 40 минут. За это время Джулиан Бариле, не долго думая, удалила многочисленные данные, включая заявки на ипотечные ссуды, протоколы заседаний совета директоров. В порыве гнева бывшая сотрудница удалила даже папку с надписью «Не удалять», в которой размещался код программы Cynet Ransom Protection.

Поскольку бывшая сотрудница действовала под своим именем, найти ее не составило труда. Правоохранительные органы собрали также дополнительные доказательства ее вины.

Сотрудница кредитного бюро удалила более 20 тыс. финансовых документов жителей Нью-Йорка


Согласно материалам суда, у организации имелись резервные копии только для «некоторых» удаленных данных. За операцию по восстановлению и «[исправлению] несанкционированного вторжения и уничтожения данных» пришлось заплатить 10 000 долларов.

Отмечается, что бывшая сотрудница навредила прежде всего жителям Нью-Йорка, которым пришлось ожидать восстановления их заявок. Из-за удаления системы защиты также могла пострадать безопасность данных, которые были переданы жителями города в доверительное хранение финансовой организации.

По данным прокуратуры по Восточному округу Нью-Йорка, Джулиан Бариле грозит серьезное судебное наказание.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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