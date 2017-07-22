Джулиан Бариле, сотрудница Нью-Йоркского кредитного бюро (NY Credit Union) сознательно удалила более 20 400 файлов и почти 3500 каталогов с файлового серверабэкофиса финансовой организации. Общий объем удаленных данных составил более 21,3 Гбайт. Для расследования обстоятельств инцидента были привлечены правоохранительные органы.
Поводом для такого поступка стало увольнение Бариле. Причина увольнения в судебных документах не называется.
До своего увольнения Джулиан Бариле работала удаленно из-за ограничений COVID-19. У нее имелся доступ к внутренним корпоративным системам под своим именем и паролем. После объявленного увольнения ее должны были лишить доступа к корпоративным системам, но по какой-то причине этого не произошло.
Узнав, что доступ сохранен, Джулиан Бариле сначала эмоционально общалась с коллегой. В одном из сообщений она заявила: «Они не отозвали мой доступ, поэтому я удалила диск p. Ха-ха-ха...».
«Диверсия» заняла 40 минут. За это время Джулиан Бариле, не долго думая, удалила многочисленные данные, включая заявки на ипотечные ссуды, протоколы заседаний совета директоров. В порыве гнева бывшая сотрудница удалила даже папку с надписью «Не удалять», в которой размещался код программы Cynet Ransom Protection.
Поскольку бывшая сотрудница действовала под своим именем, найти ее не составило труда. Правоохранительные органы собрали также дополнительные доказательства ее вины.
Согласно материалам суда, у организации имелись резервные копии только для «некоторых» удаленных данных. За операцию по восстановлению и «[исправлению] несанкционированного вторжения и уничтожения данных» пришлось заплатить 10 000 долларов.
Отмечается, что бывшая сотрудница навредила прежде всего жителям Нью-Йорка, которым пришлось ожидать восстановления их заявок. Из-за удаления системы защиты также могла пострадать безопасность данных, которые были переданы жителями города в доверительное хранение финансовой организации.
По данным прокуратуры по Восточному округу Нью-Йорка, Джулиан Бариле грозит серьезное судебное наказание.
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