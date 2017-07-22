Компания FUJIFILM объявила о выпуске обновленной беззеркальной камеры FUJIFILM X-T30 II серии X. Эта серия известна применением компактных и очень легких корпусов, отличной начинкой, позволяющей получать снимки высокого качества и фирменной технологией цветопередачи. Вес корпуса X-T30 II составляет всего 378 г.
Модель X-T30 оснащена матрицей X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1 Мп и высокоскоростным процессором обработки изображений X-Processor 4. Это сочетание позволяет использовать функцию фазовой детекции автофокусировки по всему кадру.
FUJIFILM X-T30 II серии X
Время автофокусировки составляет всего 0,02 сек - самый быстрый результат среди всех моделей серии Х. Быстрый автофокус позволяет эффективно реализовать функцию отслеживания, а также осуществлять серийную съемку без затемнения со скоростью 8 кадр/сек с механическим затвором и 30 кадр/сек с электронным затвором.
Работа системы автофокусировки основана на применении нового алгоритма. Камера способна с высокой точностью отследить направление движения снимаемого объекта. Это пригодится при портретной съемке, во время которой модель двигается: функция распознавания лиц/глаз позволяет сохранять в фокусе лицо или глаза объекта с высокой точностью.
FUJIFILM X-T30 II серии X
Благодаря функции фазовой детекции, автофокусировка работает в условиях практически полной темноты (-7,0 EV). Есть также поддержка высокоскоростной плавной записи видео с богатыми тональными переходами в форматах 4K/30P и full-HD/240.
Новая модель X-T30 II поддерживает 18 режимов моделирования пленки. В режиме Classic Neg можно идеально снимать на улице, а в режиме ETERNA Bleach Bypass получать точную имитацию обработки пленки.
Модель X-T30 II оснащена новым ЖК-дисплеем высокого разрешения 1,62 млн точек.
При съемке видео в формате 4К, камера X-T30 II использует объем данных, эквивалентный формату 6К. Это позволяет записывать видео в формате 4K/30P 8 бит 4:2:0 на SD-карту, а также видео в формате 4K/30P 10 бит 4:2:2 с выводом через кабель HDMI.
Новым стала поддержка записи высокоскоростного видео в формате Full HD/240P, а также съемка быстро движущихся объектов с замедлением до 10х.
Рекомендованная розничная цена FUJIFILM X-T30 II составляет 69 999 рублей. При покупке с китом XC15-45mm Kit - 74 999 рублей, а с китом XF18-55mm Kit - 99 999 рублей.
FUJIFILM GFX50S
Второй новинкой в анонсе FUJIFILM стала новая камера FUJIFILM GFX50S в серии крупноформатных камер GFX. Ее вес составляет всего 900 г. Она оснащена крупноформатной матрицей с разрешением 51,4 Мп, которая обеспечивает высокую резкость изображения по всей площади кадра.
Эффект скорости удается обеспечить за счет того, что в каждый пиксель записывается в 1,7 раза больше информации, чем у полнокадровой матрицы. Это является основой для получения широкого динамического диапазона и хорошего соотношения сигнал/шум. Полученное изображение отличается глубокими тонами и текстурой. Это проявляется как в ярких участках, так и в тенях. Четкость кадра остается высокой с минимальным шумом даже при съемке в слабом освещении.
FUJIFILM GFX50SII
Одной из сильных сторон крупноформатной матрицы является ее способность поддерживать очень маленькую глубину резкости. При сохранении высокой четкости изображения по всей площади снимка можно выделять основной объект на размытом фоне, создавая ощущение трехмерного изображения.
FUJIFILM GFX50SII
Камера FUJIFILM GFX50S сочетает в себе высокоскоростной процессор X-Processor 4 и новый алгоритм для автофокусировки. Еще одна полезная функция - матричный стабилизатор изображения по пяти осям (IBIS) - самый высокий показатель для камер серии GFX. Эти элементы обеспечивают точную компенсацию дрожания камеры при съемке с рук. Снимки этой камерой получаются с минимальным смазом при слабом освещении или при съемке на улице.
Рекомендованная розничная цена FUJIFILM GFX50SII Body составляет 339 999 рублей, с китом GF35-70mm Kit - 379 999 рублей.
Другие новинки
FUJIFILM также анонсировала сменный объектив для крупноформатных камер FUJINON GF35-70mm F4.5-5.6 WR, отличающийся компактностью и малым весом (390 г). Объектив охватывает широкий диапазон фокусных расстояний при высоком разрешении, а также отличается высокоскоростной автоматической фокусировкой.
Сменный объектив для крупноформатных камер FUJINON GF35-70mm F4.5-5.6 WR
Выдвижная конструкция делает длину корпуса примерно равной 73,9 мм в сложенном состоянии. Это позволяет брать такой удобный объектив с собой в путешествие. Рекомендованная розничная цена FUJINON GF35-70mm составляет 84 999 рублей.
Объектив FUJINON X F23 mm F1.4 R LM WR серии XF
Еще один новый объектив - это FUJINON X F23 mm F1.4 R LM WR серии XF. Он предназначен для беззеркальных цифровых камер серии Х.
Модель относится к объективам нового поколения с фиксированным фокусным расстоянием. Она предназначена для поддержки будущих матриц камер с увеличенным разрешением и установки новых стандартов качества объективов серии XF.
Модель обладает универсальным широким фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм в 35-мм формате) и позволяет получить изображение с высокой резкостью даже при широко открытой диафрагме F.1,4.
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