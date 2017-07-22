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Анонс HP x5600b и HP x5600c: два новых флеш-накопителя PNY стандарта USB 3.2

05 сентября 2021, 14:59




Американская компания PNY Technologies представила в партнерстве с HP две новые потребительские модели USB флеш-накопителей с поддержкой стандарта USB 3.2: HP x5600b и HP x5600c.

Анонс HP x5600b и HP x5600c: два новых флеш-накопителя PNY стандарта USB 3.2


Обе модели поддерживают скорость передачи данных до 200 Mбит/с. Благодаря этому они могут стать надежным карманным помощником для удобного обмена мультимедийным контентом. Доступная емкость - от 32 до 128 Гбайт. По оценкам производителя, этого объема достаточно для любых повседневных нужд.

Анонс HP x5600b и HP x5600c: два новых флеш-накопителя PNY стандарта USB 3.2


Производитель называет HP x5600b USB «моделью, позволяющей подключить любые устройства на Android». Это объясняется тем, что для подключения можно использовать как разъем USB/Type-A, так и micro-USB, через который накопитель становится доступным для любых Android-устройств: смартфонов, компьютеров, телевизоров, планшетов.

Анонс HP x5600b и HP x5600c: два новых флеш-накопителя PNY стандарта USB 3.2


Вторая модель, носящая наименование HP x5600c, внешне практически не отличается от первой, но, по сути, относится к устройствам следующего поколения.

Этот флэш-накопитель предоставляет два варианта подключения: через стандартный разъем USB Type-A и скоростной разъем USB Type-С. Но главная особенность - это полная поддержка режима подключения USB (USB On-The-Go). Он позволяет USB-устройству, такому, как планшет или смартфон, выступать в качестве хоста для USB и использовать его как собственный, внешний накопитель.

Доступная емкость HP x5600c - от 32 до 256 Гбайт.

Информация о ценах пока не сообщается.



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