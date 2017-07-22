Американская компания PNY Technologies представила в партнерстве с HP две новые потребительские модели USB флеш-накопителей с поддержкой стандарта USB 3.2: HP x5600b и HP x5600c.
Обе модели поддерживают скорость передачи данных до 200 Mбит/с. Благодаря этому они могут стать надежным карманным помощником для удобного обмена мультимедийным контентом. Доступная емкость - от 32 до 128 Гбайт. По оценкам производителя, этого объема достаточно для любых повседневных нужд.
Производитель называет HP x5600b USB «моделью, позволяющей подключить любые устройства на Android». Это объясняется тем, что для подключения можно использовать как разъем USB/Type-A, так и micro-USB, через который накопитель становится доступным для любых Android-устройств: смартфонов, компьютеров, телевизоров, планшетов.
Вторая модель, носящая наименование HP x5600c, внешне практически не отличается от первой, но, по сути, относится к устройствам следующего поколения.
Этот флэш-накопитель предоставляет два варианта подключения: через стандартный разъем USB Type-A и скоростной разъем USB Type-С. Но главная особенность - это полная поддержка режима подключения USB (USB On-The-Go). Он позволяет USB-устройству, такому, как планшет или смартфон, выступать в качестве хоста для USB и использовать его как собственный, внешний накопитель.