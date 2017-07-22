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Падение курса криптовалюты Chia привело к выбросу на китайский рынок множества «новых» SSD-накопителей

06 сентября 2021, 10:51




Издание Techspot предупреждает, что в настоящее время китайский рынок наводняют деградировавшие SSD-накопители, которые прежде использовались для майнинга криптовалюты Chia. Часто можно встретить случаи, когда они появляются в коробках как новые.

Криптовалюту Chia часто называют «зеленым биткойном». Этот проект был нацелен на то, чтобы прийти на смену ресурсоемкому биткойну, для майнинга которого тратится огромное количество энергии. Вместо этого проект Chia предлагает альтернативную концепцию Proof of Space (PoS), которая предусматривает замену вычислительных мощностей на доступный объем дискового пространства для подтверждения валидности транзакции майнинга.

Падение курса криптовалюты Chia привело к выбросу на китайский рынок множества «новых» SSD-накопителей


После появления и широкого распространения новой методологии сильно вырос спрос на современные SSD. Тем не менее, «зеленая» концепция Chia попала под критику, и довольно скоро эту криптовалюту перестали считать «зеленой альтернативой». После пиков максимальной стоимости в 1645 долларов, за считанные недели ее курс упал более чем на 80%. Сейчас Chia стоит около 281 доллара.

Под влиянием резкого падения цены Chia майнеры стали отказываться от поддержки этой криптовалюты, что уже породило волну продаж SSD-накопителей. Майнеры рассматривают массовую продажу SSD- и HDD как путь перехода на альтернативные криптовалюты.

Падение курса криптовалюты Chia привело к выбросу на китайский рынок множества «новых» SSD-накопителей


Сообщается, что в Китае помимо резкого роста продаж SSD-накопителей, также наблюдается то, что использованные для майнинга Chia твердотельные накопители преподносятся под видом совершенно новых устройств. Одновременно проводится широкая рекламная кампания в поддержку перехода на SSD.

Существует мнение, что майнинг Chia ведет к резкому изнашиванию твердотельных накопителей. В связи с этим ряд экспертных изданий выступил с предупреждением, заявив, что отсечка момента начала резкой деградации таких «новых» SSD-дисков совсем другая, чем у по-настоящему новых устройств.

Падение курса криптовалюты Chia привело к выбросу на китайский рынок множества «новых» SSD-накопителей


В то же время на рынок продолжают поступать партии действительно новых SSD с расчетом на возобновление тренда роста Chia. Например, компания PNY объявила о выпуске новых твердотельных накопителей с большим ресурсом записи и высокой пропускной способностью. Как отмечает сам производитель, новые SSD разработаны с учетом требований к оборудованию при добыче Chia.

Линейка PNY представлена моделью LX2030 объемом 2 Тбайт и двумя устройствами LX3030 емкостью 1 и 2 Тбайт. Если ресурс обычного SSD-накопителя емкостью 2 Тбайт составляет 10 000 TBW, то у модели LX3030 объемом 1 Тбайт этот показатель достигает 27 000 TBW, а у модели на 2 Тбайт - 54 000 TBW.

«Источником» повышенной стойкости новых накопителей называют применение технологии Lifextension. Она позволяет управлять накопителем с использованием ИИ-алгоритмов, способных быстро находить и устранять ошибки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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