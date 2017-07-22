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BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02

06 сентября 2021, 12:42




Немецкая компания BMW, более известная своими автомобилями, в последнее время уделяет много внимания развитию направления электротранспортных средств: электромобилей, электробайков и пр. За последние несколько лет BMW представила уже несколько концепций таких устройств.

А недавно BMW показала концепт электрического мини-байка BMW CE 02. Это произошло всего за неделю до начала конференции IAA Mobility Conference. Концепт BMW CE 02 представляет собой двухколесный мини-мотоцикл, отдаленно напоминающий байк BMW CE 04, который уже готовится поступить в серийное производство.

BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02


Дизайн концепта выполнен в стиле минимализма: колеса, руль, простое сиденье, компактный одномодульный мотор. Модель представлена в двух цветах: серебристом и черном. Первый цвет принято считать «космическим», второй - элитарным. В остальном дизайнеры придерживались «техноидной типографики»: кажется, будто байк отпечатан на 3D-принтере.

Между рулями располагается круглая, очень яркая, светодиодная фара. Здесь же, как у автомобилей Tesla, находится небольшой дисплей. На нем отображается разнообразная необходимая в поездке информация: скорость, состояние батареи и т.д.

Эксперты сразу отметили, что производитель не стал следовать общепринятому тренду, когда все управление и вся информация выводятся на подключенный смартфон. Вместо этого в BMW пошли на создание, пусть и простого, но своего цифрового дисплея. Это не требует необходимости подключать байк к смартфону или приложению.

BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02


Концепт байка предусматривает оснащение двигателем с ременным приводом. Его заявленная мощность - 11 кВт. При такой мощности он способен развивать максимальную скорость до 90 км/ч. Хотя BMW не разглашает емкость используемого аккумулятора, тем не менее сообщается, что максимальная дальность, на которую сможет рассчитывать владелец байка от одной подзарядки - это до 90 км. Вес BMW CE 02 составляет 120 кг.

Компания BMW не называет целевую аудиторию своего концепта, но эксперты склонны считать, что речь идет о городской молодежи.



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