Немецкая компания BMW, более известная своими автомобилями, в последнее время уделяет много внимания развитию направления электротранспортных средств: электромобилей, электробайков и пр. За последние несколько лет BMW представила уже несколько концепций таких устройств.
А недавно BMW показала концепт электрического мини-байка BMW CE 02. Это произошло всего за неделю до начала конференции IAA Mobility Conference. Концепт BMW CE 02 представляет собой двухколесный мини-мотоцикл, отдаленно напоминающий байк BMW CE 04, который уже готовится поступить в серийное производство.
Дизайн концепта выполнен в стиле минимализма: колеса, руль, простое сиденье, компактный одномодульный мотор. Модель представлена в двух цветах: серебристом и черном. Первый цвет принято считать «космическим», второй - элитарным. В остальном дизайнеры придерживались «техноидной типографики»: кажется, будто байк отпечатан на 3D-принтере.
Между рулями располагается круглая, очень яркая, светодиодная фара. Здесь же, как у автомобилей Tesla, находится небольшой дисплей. На нем отображается разнообразная необходимая в поездке информация: скорость, состояние батареи и т.д.
Эксперты сразу отметили, что производитель не стал следовать общепринятому тренду, когда все управление и вся информация выводятся на подключенный смартфон. Вместо этого в BMW пошли на создание, пусть и простого, но своего цифрового дисплея. Это не требует необходимости подключать байк к смартфону или приложению.
Концепт байка предусматривает оснащение двигателем с ременным приводом. Его заявленная мощность - 11 кВт. При такой мощности он способен развивать максимальную скорость до 90 км/ч. Хотя BMW не разглашает емкость используемого аккумулятора, тем не менее сообщается, что максимальная дальность, на которую сможет рассчитывать владелец байка от одной подзарядки - это до 90 км. Вес BMW CE 02 составляет 120 кг.
Компания BMW не называет целевую аудиторию своего концепта, но эксперты склонны считать, что речь идет о городской молодежи.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".