Доступность спутниковой связи с Apple iPhone 13 будет ограничена только некоторыми странами, причем их список окажется очень коротким.
Ранее Bloomberg сообщал, что Apple ведет разработку системы аварийной спутниковой связи, которая появится в одной из будущих моделей iPhone. Мы уже писали об этом раньше. Высказывалось предположение, что этой моделью может стать iPhone 13. Он будет поддерживать спутниковую связь через LEO-группировку устройств, находящихся на низкой околоземной орбите. Новая функция позволит пользователям общаться через SMS-сообщения и совершать телефонные звонки даже в условиях отсутствия обычной сотовой связи.
Согласно появившимся в сети новым документам, функция поддержки экстренной спутниковой связи будет работать только в тех регионах, где сотовая связь отсутствует. Это условие существенно сужает список стран, где может появиться новая услуга.
Отмечается, что появление поддержки спутниковой связи исходит из желания Apple развернуть широкую сеть собственных спутников связи, как считается, с целью ее демократизации. Дополнительно отмечается, что в настоящее время такой возможности не существует, потому что для использования телефона в качестве инструмента спутниковой связи необходима соответствующая лицензия. Это дело будущего.
Предоставление услуги даже экстренной спутниковой связи будет требовать наличия дополнительного оборудования. Во многом оно еще не готово для осуществления миссии. Следовательно, развертывание услуги потребует значительных затрат. Кроме того, Apple наверняка столкнется с жестким противодействием со стороны традиционных операторов мобильной связи.
Судя по всему, Apple ведет разработку двух альтернативных вариантов интеграции функции спутниковой связи с существующими сетями. Первый - разрешить передавать через спутник только короткие экстренные текстовые сообщения. Второй - иметь возможность отправлять сигналы бедствия (SOS). Это может потребоваться в условиях, когда сигнал сотовой связи отсутствует: во время политического кризиса, при авиакатастрофе или на тонущем корабле.
Ожидается, что линейка iPhone 13 будет официально представлена в сентябре. Но появится ли там поддержка спутниковой связи, пока неизвестно.