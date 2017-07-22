Компания ZTE выпустила еще один игровой смартфон, который получил название RedMagic 6S Pro. Новинка представляет собой обновленную версию появившегося ранее RedMagic 6 Pro.
Основные отличия RedMagic 6S Pro от предшественника связаны с установкой более мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 888+ вместо прежнего Snapdragon 888. Кроме того, появились новые датчики, обновилась программная начинка, изменилась система охлаждения, увеличилась частота дискретизации экрана и появился ряд других изменений.
В новом смартфоне установлен крупный 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 165 Гц, частота дискретизации касания - 720 Гц. Контрастность - 1000000:1. Под экраном «прячется» датчик отпечатков пальцев, с помощью которого можно еще и определять пульс. Экран игрового смартфона поддерживает регулировку яркости по уровню постоянного тока, что позволило сертифицировать его по требованиям безопасности SGS (низкое размытие / отсутствие свечения синего цвета).
Переход на новый флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888+ сочетается с установкой двухканальной оперативной памяти LPDDR5 объемом до 18 Гбайт и основной памяти UFS 3.1 емкостью до 512 Гбайт.
Мощный вычислительный набор неизбежно влечет потребность в мощной системе охлаждения. Она является многомерной и состоит из композитного графена, алюминиевого каркаса, вентилятора со скоростью вращения 20 000 об/мин и RGB-подсветкой, радиатора VC, гелевого теплоотвода и многого другого.
Набор камер также выглядит вполне достойно, несмотря на игровую направленность устройства. Основная камера имеет разрешение 64 Мп; есть также сверхширокоугольная камера на 8 Мп и камера для макросъемки с разрешением 2 Мп. Комплект дополняет селфи-камера с разрешением 8 Мп.
Что касается возможностей подключения, то новый флагманский смартфон поддерживает две SIM-карты, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС), USB 3.0 Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Набор установленных датчиков представлен акселерометром, датчиком дальности, компасом, датчиком освещенности и гироскопическим сенсором.
RedMagic 6S Pro работает под управлением новой ОС RedMagic OS 4.5 на базе пользовательского интерфейса nubia; в основе программной оболочки лежит Android 11.
Среди еще не упомянутых особенностей RedMagic 6S Pro можно назвать стереодинамики с поддержкой DTS: X Ultra и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт. При этом вес устройства составляет всего 215 г.
RedMagic 6S Pro будет продаваться в Китае по следующим ценам.
Shining Black / Star White («ярко-черный» / «звездно-белый»)