Как сообщает известный исследователь Greymon55, массовое производство новых гибридных процессоров Rembrandt, которые на этапе разработки носили кодовое название Yellow Carp, уже началось. Процессоры Rembrandt предназначены для оснащения ноутбуков и настольных систем следующего поколения. Новые процессоры AMD должны прийти на смену моделям Cezanne.
Гибридные процессоры Rembrandt несут в собе серьезные изменения в архитектуре вычислений по сравнению с предшественниками. Как и в предыдущей серии Cezanne, в линейке Rembrandt появится две группы моделей: «Rembrandt H» и «Rembrandt U». Первые будут отличаться более высокой производительностью и получат тепловой пакет TDP в 35-45 Вт. Вторая группа будет охватывать модели процессоров с более низкой производительностью и TDP 15-25 Вт. Серия H окажется предназначена для ноутбуков высокого класса, серия U - ноутбуков со сверхнизким энергопотреблением.
Процессоры Rembrandt-H построены на 6-нм техпроцессе. Они используют интегрированную графику на архитектуре Navi2X (RDNA2). А их «младшие» собратья Rembrandt-U получат GPU Navi 2 (RDNA2).
Гибридные процессоры AMD Rembrandt получат поддержку оперативной памяти LPDDR5 и DDR5. Эти вычислительные устройства способны демонстрировать новый уровень производительности. Максимальное число ядер/потоков APU серии Ryzen 6000 будет доходить до 8/16.
Согласно предварительным прогнозам, выпуск AMD Rembrandt (Ryzen 6000) должен был начаться в начале 2022 года, но, со слов эксперта, они уже поступили в серийное производство. Это позволит увидеть их в работе уже в первой половине 2022 года.
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