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Mediatek Dimensity 2000 окажется построен на 4-нм узле TSMC

06 сентября 2021, 18:28




Новые чипсеты серии Dimensity 2000 компании MediaTek будут выпускаться на базе 4-нм технологических узлов. Тем самым, компания MediaTek официально подтвердила, что брошенный в ее адрес вызов со стороны Qualcomm принят.

Ранее Qualcomm сообщала, что новый чип серии Snapdragon 800 будет выпускаться на базе 4-нм технологических узлов Samsung. В отличие от Qualcomm, компания MediaTek будет использовать наработки TSMC. Это позволит иметь на рынке сравнимые по производительности, но разные по применяемым технологиям высокопроизводительные мобильные процессоры следующего поколения, считают эксперты.

В основе Mediatek Dimensity 2000 будут использованы 4-нм техузлы TSMC


Новость о достижении MediaTek пришла через социальную сеть Weibo от исследователя под ником 肥威. Он отметил, что чипсет Dimensity 5G следующего поколения будет выделяться высокой энергоэффективностью, благодаря использованию технологий 4 нм.

Со слов исследователя, характеристики SoC будут заметны отличаться от его предшественников благодаря переходу на архитектуру ARM V9. Но главное отличие выразится в существенном росте производительности по сравнению с предыдущими моделями.

В основе Mediatek Dimensity 2000 будут использованы 4-нм техузлы TSMC


Со слов другого исследователя под ником Digital Chat Station, переход на 4-нм техузлы Samsung ожидается и в отношении чипсетов Snapdragon 895 или 898.

Первым к производству по 4-нм нормам будет готова Samsung. Компания TSMC постарается не отстать от нее, но, скорее всего, выйдет на этот рынок с небольшим опозданием.



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