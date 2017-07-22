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Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров

06 сентября 2021, 20:34




Отказавшись от архитектуры x86-64 компании Intel, которая, как считается, достигла своего предела оптимизации по энергоэффективности, компания Apple недавно перешла на архитектуру Arm и выстраивает сейчас собственную экосистему процессорных устройств Mac.

Однако дальнейшие события могут перекроить ее планы. Легкость перехода на Arm стала возможной для Apple благодаря тому, что нынешний правообладатель на эту технологию - холдинговая компания SoftBank - не производит собственных чипов. Это позволяет всем лицензиатам, в число которых входит Apple, оставаться на передовых позициях, используя технологии Arm.

Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров


Однако условия скоро могут измениться. Apple может оказаться перед выбором, когда ей придется считаться с выбором нового владельца технологии Arm - компании NVIDIA. Она может решить, что эту технологию можно использовать только для собственных полупроводниковых решений. Такой выбор заставит остальных игроков рынка лицензировать уже не технологию, а покупать готовые продукты, производимые NVIDIA, пусть даже изготовленные по своим техническим заданиям.

Предвидя такой поворот, Apple стала изучать возможность перехода на другую архитектуру низкого уровня с открытым исходным кодом. Выбор пал на RISC-V.

Как стало известно, Apple официально подтвердила начало фундаментальных исследований и проработки архитектуры RISC-V с точки зрения ее применения в своей экосистеме. В конечном счете это может привести к созданию на базе RISC-V собственных высокопроизводительных чипов для iPhone и других iOS-устройств, а также носимых гаджетов и настольных компьютеров Mac будущих поколений.

Аналогичные процессы происходят сейчас и в Intel. Как стало известно недавно, Intel планирует увеличить свои производственные мощности и рассмтаривает возможность выпуска продуктов на архитектуре RISC-V. Эти работы выполняются в рамках масштабной реструктуризации компании в соответствии с инициативой IDM 2.0.



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