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Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

07 сентября 2021, 11:03




Компания Vivo уже давно работала над созданием собственного чипа Image Signal Processor (ISP). Теперь об этом заявил исполнительный вице-президент компании Ху Байшань. Он официально подтвердил, что компания действительно готовит к выпуску Vivo V1 ISP.

Vivo V1: первый собственный ISP-чип, разработанный совместно с Zeiss


ISP V1 стал первым процессором обработки изображений, разработанным силами самой китайской компании. Он предназначен в первую очередь для обработки изображений. Для экспертов этот анонс стал знаком, что все новые смартфоны серии Vivo X70 будут оснащаться именно этим чипом.

Vivo V1: первый собственный ISP-чип, разработанный совместно с Zeiss


Как было заявлено в презентации, в разработке Vivo V1 приняла участие команда из более чем 300 человек. Этап исследований и разработок занял более 24 месяцев, при этом Vivo тесно сотрудничала с другими производителями процессоров для смартфонов. Это было необходимо, чтобы обеспечить бесшовное взаимодействие Vivo V1 ISP с основным процессором смартфона и не испытывать в будущем проблем с совместимостью.

По оценкам разработчика, Vivo V1 отличается высокой вычислительной мощностью, низкой задержкой и низким энергопотреблением. Помимо сложных алгоритмических вычислений, он также способен выполнять параллельную обработку данных, которые необходимы для работы GPU и DSP. Компании удалось значительно улучшить коэффициент энергоэффективности Vivo V1 по сравнению с традиционными решениями, что проявляется даже при выполнении большого объема сложных вычислительных операций.

Vivo V1: первый собственный ISP-чип, разработанный совместно с Zeiss


В Vivo V1 оптимизирована архитектура хранения данных, использованы высокоскоростные схемы для чтения и записи внутри чипа. Это сделано для того, чтобы максимизировать возможности параллельной обработки. На кристалле размещено 32 Мбайт кэш-памяти.

Со слов разработчика, Vivo V1 превосходит нынешние флагманские настольные процессоры в операциях, связанных с обработкой графики. Улучшения затрагивают шумоподавление в реальном времени, выражаются в малой задержке и возможностях вставки дополнительных кадров. При обработке специализированных задач с высоким объемом вычислений применение в Vivo V1 специального алгоритма снижает энергопотребление примерно на 50%.

Vivo V1: первый собственный ISP-чип, разработанный совместно с Zeiss


При разработке чипа компания Vivo также сотрудничала с командой Zeiss. Были достигнуты технологические усовершенствования, связанные с обработкой информации о свете, принимаемом стеклянными линзами. Разработчикам удалось качественно проработать алгоритм поддержки с учетом высокой диверсификации пропускаемого света, обеспечить сверхнизкую дисперсию и термическую стабильность. Реализован процесс динамической оптической калибровки для регулировки эффекта снижения резкости из-за ошибок, возникающих в толще линзы или вследствие погрешностей ее эксцентрика.

Помимо этого, Vivo представила технологию покрытия SWC. Она обеспечивает полное подавление отраженного света, а также снижает коэффициент отражения до минимума 0,1%, что значительно улучшает качество получаемых снимков.

Vivo V1: первый собственный ISP-чип, разработанный совместно с Zeiss


Vivo и Zeiss также провели большую работу над повышением производительности. Реализован механизм параллельной обработки до 140 цветовых карт и улучшены алгоритмы трехмерной матрицы отображения цветов. Это позволяет настроить 262 144 параметров и сделать оттенки передачи цвета более точными, а также повысить точность обработки насыщенности света. В результате, точность цветового тона ΔE увеличивается примерно на 15,5%, что обеспечивает получение более естественных цветов.



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