Samsung раскрыла изменения, сделанные ее партнерами в своих приложениях под складной форм-фактор Galaxy Z. Это произошло, вследствие уникальных особенностей смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. Samsung объединилась с ведущими мировыми разработчиками, включая Google и Microsoft, чтобы выпускаемые ими приложения могли использовать преимущества, получаемые от использования в смартфонах нового типа.
Например, компания Google в своем сервисе Поиск, теперь позволяет просматривать страницы в планшетном режиме с доступом к таким же возможностям, которые доступны на настольных компьютерах. Двухпанельный режим позволяет увидеть на экране вдвое больше информации без необходимости прокручивать страницы.
Сервис Google Duo также был оптимизирован под ориентацию смартфона. При раскрытии экрана пользователь может видеть одновременно себя и своих собеседников. По мере присоединения новых собеседников Google Duo автоматически оптимизирует их изображения, позволяя видеть больше людей одновременно.
Microsoft внесла изменения в свое приложение Teams. Теперь интерфейс приложения адаптирован под текущий вариант раскрытия устройства. Например, при показе презентации в PowerPoint, можно раскрыть смартфон, чтобы на большом экране смотреть слайды, а под ними - лица коллег.
Компании Google и Spotify адаптировали свои развлекательные сервисы - YouTube и Spotify, соответственно. Они получили адаптивный дизайн, который меняется при раскрытии устройства. Это делает их использование проще и комфортнее.
Для эффективной работы с почтой приложение Gmail автоматически распознает режим раскрытия складного смартфона и адаптирует отображение на экране наиболее полезного контента.
Популярный почтовый сервис Microsoft Outlook теперь позволяет отправлять электронные письма со складного устройства серии Galaxy Z так же, как с настольного компьютера.
Новые складные смартфоны Galaxy Z были представлены в августе. Galaxy Z Fold3 получил 7,6-дюймовый экран Infinity Flex и поддержку электронного пера S Pen для складных смартфонов. Компактный Z Flip3 позволяет найти гармоничное сочетание стиля и современных технологий.
Samsung Galaxy Z Fold3 5G продается по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию с 256 Гбайт и по цене 169 990 рублей за версию с 512 Гбайт памяти. Смартфон Galaxy Z Flip3 доступен по рекомендованной цене 89 990 и 94 990 рублей за варианты со 128 и 256 Гбайт памяти.