РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z

07 сентября 2021, 12:14




Samsung раскрыла изменения, сделанные ее партнерами в своих приложениях под складной форм-фактор Galaxy Z. Это произошло, вследствие уникальных особенностей смартфонов Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. Samsung объединилась с ведущими мировыми разработчиками, включая Google и Microsoft, чтобы выпускаемые ими приложения могли использовать преимущества, получаемые от использования в смартфонах нового типа.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Например, компания Google в своем сервисе Поиск, теперь позволяет просматривать страницы в планшетном режиме с доступом к таким же возможностям, которые доступны на настольных компьютерах. Двухпанельный режим позволяет увидеть на экране вдвое больше информации без необходимости прокручивать страницы.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Сервис Google Duo также был оптимизирован под ориентацию смартфона. При раскрытии экрана пользователь может видеть одновременно себя и своих собеседников. По мере присоединения новых собеседников Google Duo автоматически оптимизирует их изображения, позволяя видеть больше людей одновременно.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Microsoft внесла изменения в свое приложение Teams. Теперь интерфейс приложения адаптирован под текущий вариант раскрытия устройства. Например, при показе презентации в PowerPoint, можно раскрыть смартфон, чтобы на большом экране смотреть слайды, а под ними - лица коллег.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Компании Google и Spotify адаптировали свои развлекательные сервисы - YouTube и Spotify, соответственно. Они получили адаптивный дизайн, который меняется при раскрытии устройства. Это делает их использование проще и комфортнее.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Для эффективной работы с почтой приложение Gmail автоматически распознает режим раскрытия складного смартфона и адаптирует отображение на экране наиболее полезного контента.

Популярный почтовый сервис Microsoft Outlook теперь позволяет отправлять электронные письма со складного устройства серии Galaxy Z так же, как с настольного компьютера.

Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z


Новые складные смартфоны Galaxy Z были представлены в августе. Galaxy Z Fold3 получил 7,6-дюймовый экран Infinity Flex и поддержку электронного пера S Pen для складных смартфонов. Компактный Z Flip3 позволяет найти гармоничное сочетание стиля и современных технологий.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G продается по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию с 256 Гбайт и по цене 169 990 рублей за версию с 512 Гбайт памяти. Смартфон Galaxy Z Flip3 доступен по рекомендованной цене 89 990 и 94 990 рублей за варианты со 128 и 256 Гбайт памяти.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Сотрудница кредитного бюро удалила более 20 тыс. финансовых документов жителей Нью-Йорка
  • Microsoft прекращает поддержку тонких клиентов Windows Thin PC с 12 октября 2021 г.
  • Платформы управления контейнерами Oracle Verrazzano запущена в работу с августа 2021 года
  • Microsoft Windows 11 так и не получила поддержку старых процессоров
  • Google заплатит 15 млрд долларов в пользу Apple за выбор по умолчанию ее поисковой системы в iOS

    • следующая новость
    В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

    предыдущая новость
    Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов
    Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 сентября, 2021

    Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

    Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля

    Intel выпустила эталонный игровой ноутбук NUC X15 Laptop Kit

    В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

    Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z

    Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

    6 сентября, 2021

    Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров

    Mediatek Dimensity 2000 окажется построен на 4-нм узле TSMC

    AMD Rembrandt следующего поколения (Ryzen 6000) уже запущен в массовое производство

    Анонс RedMagic 6S Pro: геймерский 6,8-дюймовый флагман на базе Snapdragon 888+

    Доступность спутниковой связи с Apple iPhone 13 будет ограничена только некоторыми странами

    BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02

    Падение курса криптовалюты Chia привело к выбросу на китайский рынок множества «новых» SSD-накопителей

    5 сентября, 2021

    Анонс HP x5600b и HP x5600c: два новых флеш-накопителя PNY стандарта USB 3.2

    3 сентября, 2021

    FUJIFILM анонсировала беззеркальную камеру FUJIFILM X-T30 II серии X

    Сотрудница кредитного бюро удалила более 20 тыс. финансовых документов жителей Нью-Йорка

    Первый самуправляемый автомобиль Apple Car может появиться уже в 2024 году

    Исследователь создал кабель Lightning со скрытым чипом для кражи паролей

    VESA анонсировала стандарт DisplayHDR True Black 600 для оценки OLED-дисплеев

    NVIDIA выпустила флагманскую карту 170HX для майнинга с хешрейтом 164 MH/s

    ССЫЛКИ