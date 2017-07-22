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В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

07 сентября 2021, 13:46




О подготовке к выпуску смартфона Samsung Galaxy M22 4G давно ходили разные слухи. Эта модель с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем и частотой обновления 90 Гц неоднократно появлялась в тестах, где были раскрыты ее основные характеристики. Однако дата официального запуска до сих пор неизвестна.

Samsung готовится выпустить для России 6,4-дюймовый смартфон Galaxy M22


В то же время появление смартфона на рынке неизбежно, считают эксперты. Их уверенность опирается на то, что компания Samsung недавно запустила страницы поддержки Samsung Galaxy M22 4G на сайтах своих представительств в Малайзии, Сингапуре и России. А это говорит о приближающемся анонсе гаджета.

Samsung готовится выпустить для России 6,4-дюймовый смартфон Galaxy M22


Согласно спецификации, найденной среди документации FCC, и листингу Geekbench, новый Galaxy M22 4G будет оснащен мощным аккумулятором на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Он получит две SIM-карты и поддержку разных диапазонов LTE, двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), NFC и Bluetooth 5.0.

Samsung готовится выпустить для России 6,4-дюймовый смартфон Galaxy M22


Ожидается, что аппаратной основой Samsung Galaxy M22 4G станет чипсет MediaTek Helio G80 в сочетании с до 6 Гбайт оперативной и до 128 Гбайт встроенной памяти. Помимо 6,4-дюймового Super AMOLED-дисплея с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц эксперты ожидают увидеть 48-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельную селфи-камеру и ОС Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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