Компания Intel выпустила эталонный игровой ноутбук NUC X15 Laptop Kit на базе процессора Tiger Lake 11-го поколения и графики NVIDIA RTX 30. Такой комплект компания уже использовала в других игровых проектах.
Эталонный комплект охватывает пять моделей. Все ноутбуки ориентированы на поставки в партнерский канал и не предназначены для продажи в розницt. Системные интеграторы получают комплект NUC X15 с высокопроизводительными процессорами Tiger Lake и графикой NVIDIA RTX 30 Series, но без установленной памяти и хранилища. Поэтому доступность и цены на выпускаемых для розницы моделей будут задаваться системным интегратором.
Intel предлагает два варианта процессора: Core i5-11400H и i7-11800H. Они поставляются в паре с видеокартой RTX 3060 или RTX 3070. Предусмотрены три варианта оснащения дисплеем с IPS-панелью и узкой рамкой: FHD/144 Гц, FHD/240 Гц и QHD/165 Гц. К сожалению, Intel не предоставляет значения TGP для серии X15, поэтому нет уверенности в выборе графического процессора: Max-P или Max-Q.
Все модели ноутбуков оснащены механической клавиатурой с RGB-подсветкой и оптомеханическими переключателями, поддержкой WiFi 6, Thunderbolt 4, интерфейса PCIe Gen 4, 2,5 Gigabit Ethernet, HDMI 2.1 и функцией Windows Hello. Поддержка Thunderbolt 4 в настоящее время является эксклюзивной для ноутбуков на базе Intel Tiger Lake-H. Емкость устанавливаемого аккумулятора составляет 94 Вт*ч.
Корпус ноутбуков изготовлен из магниевого сплава.
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