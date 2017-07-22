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Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля

07 сентября 2021, 20:13




Компания Microsoft получила патент на цифровое устройство «Помощник для управления транспортным средством» (Digital Assistant for vehicle related activities). Патент был получен 19 января 2021 года, однако информация о нем стала общедоступной только недавно.

Свои первые шаги в развитии направления автоматизации автомобиля Microsoft делала еще с 2001 года, начиная с Windows CE for Automotive. В результате была создана платформа Microsoft Connected Vehicle Platform, через которую и сейчас можно получить серверные услуги, предназначенные в первую очередь для автомобильных компаний.

Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля


Однако идея создания голосового цифрового помощника для обслуживания автомобиля возникла позже. Новый патент указывает на то, что Microsoft активно развивает это направление.

По замыслу Microsoft, цифровой помощник способен отслеживать информацию об истории обслуживания транспортного средства. Накопленные данные помогают ему сформировать т.н. «советы». Они могут затрагивать, например, операции по техническому обслуживанию.

Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля


Цифровой помощник может самостоятельно записать пользователя на сервисное обслуживание автомобиля, создать новую запись в календаре, опираясь на доступные временные слоты, уведомить водителя, когда автомобиль необходимо отвезти в сервисный центр.

«Советы», предоставляемые цифровым помощником, как отмечается в описании патента, призваны помочь водителю решать самые разные задачи, связанные с обслуживанием транспортного средства. «Помощник» должен подсказать, когда требуется пройти техническое обслуживание, а также детализировать задания, необходимые для выполнения таких операций, как замена масла, подкачка шин, замена светового оборудования, проверка или замена тормозов, проверка/заправка/контроль уровня масла или другие услуги.

Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля


Цифровой помощник способен собирать разнообразную информацию о пользователе. Это позволяет ему грамотно и удобно для водителя автоматически назначать встречи для прохождения техобслуживания, рекомендовать время, предлагать другие действия, когда необходимо выполнять те или иные операции с автомобилем, как лучше изменить маршрут при движении к заданному адресу, если возникли трудности на пути, и т.д.

Отмечается, что предлагаемые «советы» могут предоставлять ссылки на коммерческие предложения и на рекомендуемые услуги.

Цифровой помощник сможет выводить на дисплей уведомления, чтобы предоставить дополнительную информацию при тех или иных маршрутах движения. Например, он может спросить: «Похоже, вы едете на работу. Вам нужна помощь в навигации?»



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