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Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

07 сентября 2021, 21:37




Компания Canon объявила о выпуске двух новых моделей МФУ imageRUNNER C3226i и imageRUNNER ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы. Они дополнят портфель офисных МФУ для цветной печати А3, благодаря которым в линейке Canon теперь можно найти решения под любой бюджет, масштаб и формат работы.

Главное внимание при их разработке было уделено вопросам использования в гибридной среде, отвечающей требованиям эффективности и безопасности. В последнее время этот режим становится приоритетным для многих организаций, и эта ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.

Анонс МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

МФУ imageRUNNER C3226i


Особенность гибридной работы состоит в том, что сотрудники могут перемещаться между офисами, пространствами для командной и удаленной работы. При этом им везде необходимо предоставить поддержку соответствующих ИТ-услуг.

Цветные МФУ A3 отлично подходят для гибридного формата, считают в Canon. Устройства новой серии легко объединить в единую инфраструктуру, обеспечивая бесперебойную работу. Они предлагают улучшенные возможности подключения, имеют повышенную производительность, устойчивость и защиту для совместной работы из разных точек.

Анонс МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

МФУ imageRUNNER C3226i


Canon imageRUNNER C3226i оснащен новым контроллером и имеет высокую скорость печати (26 стр/мин) и сканирования (55 стр/мин). Canon предоставляет платформу uniFLOW, ориентированную на использование комбинации облачных и локальных сервисов. Эта платформа интегрирована с Microsoft Teams и позволяет загружать отсканированные файлы в облако и производить безопасную печать из облачных сервисов.

Для обеспечения безопасности при обмене данными между сотрудниками, находящимися в разных местах, в imageRUNNER C3226i встроен целый ряд защитных функций: антивирусное решение McAfee Embedded Control, протокол TLS 1.3, интеграция с SIEM и функция принудительной отложенной печати.

Анонс МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

МФУ imageRUNNER ADVANCE DX C3800


Вторая модель МФУ, Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3800, предназначена в первую очередь для подразделений с высокими требованиями к производительности, стремящихся к ускорению цифровой трансформации. Эта модель наделена всеми преимуществами МФУ imageRUNNER C3226i, включая доступность платформы uniFLOW 2021.2. Она отличается высокой скоростью печати (35 стр/мин) и сканирования (270 стр/мин).

Модели этой серии легко интегрируются с ПО сторонних производителей, в том числе с Therefore Online и IRIS, а также с сервисами Canon для совместной работы в облачном пространстве и автоматизации процессов.

Новые устройства имеют поддержку NFC и Bluetooth, совместимы с платформами uniFLOW и uniFLOW Online. Пользователи могут легко подключаться к устройствам в офисе и вне его, получать доступ к многочисленным услугам и программным инструментам в рамках единого интегрированного решения для эффективной и безопасной гибридной работы. МФУ соответствует высоким стандартам безопасности, в том числе Common Criteria.

Информация о ценах не сообщается.



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