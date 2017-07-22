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Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября

08 сентября 2021, 09:42




Компания Apple разослала приглашения на ивент, который должен состояться 14 сентября. В следующий вторник все приглашенные смогут узнать подробности о новой серии смартфонов iPhone 13.

Слухи о скором анонсе iPhone 13 ходили давно. В последнее время многие указывали на сентябрь, но точная дата их презентации оставалась неизвестной до самого последнего момента. Проверить было невозможно, потому что мероприятия проводятся виртуально, а значит нет предварительных заказов и резервирования.

Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября


Мероприятие по запуску iPhone 13 будет транслироваться в прямом эфире, как и предыдущие презентации Apple с начала пандемии COVID-19. Начало в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по московскому времени).

Ожидается, что Apple выпустит сразу несколько моделей смартфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все они будут оснащены новым чипсетом Apple A15, анонс которого должен состояться в тот же день, поэтому интрига получается двойной. Все смартфоны линейки получат более емкий аккумулятор, более быструю прямую и обратную беспроводную зарядку и многое другое.

Ходят слухи, что новые смартфоны iPhone 13 будут поддерживать спутниковую связь. Это позволит оставаться на экстренной связи даже в тех местах, где обычная сотовая связь недоступна. Однако эта функция может быть доступна не во всех регионах мира. И, конечно, большая интрига - это новый дизайн гаджетов: форма, цвет, обводы...

Ожидается, что в этот же день Apple также анонсирует умные часы Apple Watch Series 7, новые планшеты iPad и наушники AirPods 3.



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