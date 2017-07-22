Samsung работает над амбициозным проектом, связанным с созданием нового датчика для камер с фантастическим разрешением около 600 Мп. Об этом стало известно еще в прошлом году.
Однако уже тогда всем было очевидно, что когда топовым на рынке является датчик в 108/200 Мп, то появление нового продукта с характеристиками, которые в три раза превосходят лучший образец нынешнего времени, - это очень отдаленная перспектива. Датчик с таким большим разрешением не может появиться слишком быстро.
Во время недавней презентации Samsung на SEMI Europe Summit, в которой принял участие Хэчан Ли, старший вице-президент по автомобильным датчикам в Samsung Electronics, была обнародована информация, что Samsung планирует выпустить датчик с фантастическим разрешением в 576 Мп уже в 2025 году. Слайд из этой презентации был опубликован изданием Image Sensors World.
Samsung первой в мире выпустила сенсор с разрешением 108 Мп. Совсем недавно Samsung представила первый в мире датчик камеры смартфона с разрешением 200 Мп - Samsung ISOCELL HP1. Опыт разработки оптических датчиков революционного уровня у компании есть.
Сразу возникает вопрос, зачем такой мощный датчик смартфону?
Samsung дает на него следующий ответ: этот 576-мегапиксельный датчик разрабатывается не для смартфонов, а для автомобилей. Он может применяться также в дронах и медицинском оборудовании. Возможно, он найдет применение и в смартфонах, но пока такие варианты не названы. Разработка с прицелом на рынок смартфонов пока не является приоритетной.
О том, что Samsung действительно создает оптический датчик с разрешением выше 500 Мп, в прошлом году подтвердил и Йонгин Пак, исполнительный вице-президент подразделения сенсоров Samsung.
Несколько месяцев назад в сеть просочились слухи, что разрабатываемый в Samsung 600-мегапиксельный сенсор получит пиксели размером 0,8 мкм. Размер матрицы составит 1/0,57 дюйма. Датчик будет иметь выпуклую форму с высотой 22 мм.
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