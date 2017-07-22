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Будущий флагман Xiaomi 12 будет оснащен сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

08 сентября 2021, 12:40




После прошедшего на прошлой неделе анонса первого в мире сенсора для смартфонов Samsung ISOCELL HP1 с разрешением 200 Мп остались без ответа два вопроса: кому из производителей достанутся первые партии новых сенсоров и когда ожидать выпуска первых смартфонов с новым датчиком. Опираясь на последние слухи, можно предположить, что в числе первых оказалась китайская компания Xiaomi. Согласно имеющимся сведениям, эта компания ведет разработку нового флагмана, который будет оснащен премиальным набором фотосенсоров. Один из их - новинка от Samsung.

По всей видимости, считают эксперты, речь идет о новой серии смартфонов Xiaomi 12, которые придут на смену Mi 11 в следующем году. Одна из топовых моделей, как стало известно, будет оснащена сразу двумя основными камерами. Одна из них будет использовать датчик Samsung на 200 Мп. Эту информацию передал информатор Digital Chat Station через свой аккаунт в сети Weibo.

Будущий флагман Xiaomi 12 будет оснащен сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп


С его слов, будущий флагманский смартфон Xiaomi будет оснащен двумя топовыми камерами с разрешением 200 и 50 Мп. Принимая во внимание, что на сегодняшний день только Samsung объявила о выпуске датчика с разрешением 200 Мп, можно с большой уверенностью предположить, что Xiaomi планирует установить у себя именно датчик ISOCELL HP1 200MP. Устройством, на котором он появится, будет модель из серии Xiaomi 12.

В то же время отмечается, что установка нового премиального датчика Samsung не станет поводом для отказа от использования нынешних флагманских сенсоров на 108 и 64 Мп. Эти датчики будут устанавливаться в смартфоны Xiaomi среднего и высокого класса.



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