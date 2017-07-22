РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

08 сентября 2021, 13:58




Китайская компания TCL представила ультрабюджетный смартфон TCL 20Y. Он не отличается премиальными характеристиками, но поддерживает сети 5G, что относит его к числу одного из самых недорогих 5G-смартфонов в Европе на сегодняшний день.

TCL 20 R 5G использует классический 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 180 Гц, максимальная яркость доходит до 500 нит. 8-мегапиксельная селфи-камера находится в каплевидной челке экрана.

Анонс TCL 20 R 5G: самый малобюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе


На задней панели TCL 20 R 5G размещен блок камер в вертикальном блоке. Там находятся 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик для портретной съемки, 2-мегапиксельная макро-камера и светодиодная вспышка. По центру на задней панели располагается традиционный сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная начинка представлена чипсетом Dimensity 700 и оперативной памятью объемом 4 Гбайт. Вместе с базовым набором поставляется основная память, которая может иметь объем 64 или 128 Гбайт.

Телефон работает на ОС Android 11. Имеется слот для карт памяти microSD, за счет которого можно нарастить объем внутреннего хранилища. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 10 Вт.

Устройство поддерживает базовый набор телекоммуникационных и других функций подключения, включая две SIM-карты, поддержку 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB и аудиоразъем 3,5 мм.

Полной информации о доступности и ценах на территории Европы пока нет, но TCL 20 R 5G продается в Чехии по цене 5290 и 5790 чешских крон (18 1000 и 19 800 руб.) за модели с 64 и 128 Гбайт памяти соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

Читайте также:

  • Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября
  • В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22
  • Анонс REDMAGIC 6S Pro: геймерский 6,8-дюймовый флагман на базе Snapdragon 888+
  • Samsung Galaxy A13 может стать самым недорогим 5G-смартфоном компании
  • Xiaomi возвращается к талисману с динозавром, выбрав его товарным знаком серии Redmi K50

    • следующая новость
    Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

    предыдущая новость
    Флагманский Xiaomi 12 оснастят сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2021

    Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику

    Китайская компания Xiao-i-Robot потребовала через суд запретить продажи iPhone 13

    Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

    Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

    Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

    Флагманский Xiaomi 12 оснастят сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

    Samsung выпустит 576-мегапиксельный сенсор уже к 2025 году

    Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября

    7 сентября, 2021

    Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

    Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля

    Intel выпустила эталонный игровой ноутбук NUC X15 Laptop Kit

    В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

    Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z

    Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

    6 сентября, 2021

    Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров

    Mediatek Dimensity 2000 окажется построен на 4-нм узле TSMC

    AMD Rembrandt следующего поколения (Ryzen 6000) уже запущен в массовое производство

    Анонс RedMagic 6S Pro: геймерский 6,8-дюймовый флагман на базе Snapdragon 888+

    Доступность спутниковой связи с Apple iPhone 13 будет ограничена только некоторыми странами

    BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02

    ССЫЛКИ