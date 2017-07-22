Китайская компания TCL представила ультрабюджетный смартфон TCL 20Y. Он не отличается премиальными характеристиками, но поддерживает сети 5G, что относит его к числу одного из самых недорогих 5G-смартфонов в Европе на сегодняшний день.
TCL 20 R 5G использует классический 6,52-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720х1600 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 180 Гц, максимальная яркость доходит до 500 нит. 8-мегапиксельная селфи-камера находится в каплевидной челке экрана.
На задней панели TCL 20 R 5G размещен блок камер в вертикальном блоке. Там находятся 13-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик для портретной съемки, 2-мегапиксельная макро-камера и светодиодная вспышка. По центру на задней панели располагается традиционный сканер отпечатков пальцев.
Аппаратная начинка представлена чипсетом Dimensity 700 и оперативной памятью объемом 4 Гбайт. Вместе с базовым набором поставляется основная память, которая может иметь объем 64 или 128 Гбайт.
Телефон работает на ОС Android 11. Имеется слот для карт памяти microSD, за счет которого можно нарастить объем внутреннего хранилища. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 10 Вт.
Устройство поддерживает базовый набор телекоммуникационных и других функций подключения, включая две SIM-карты, поддержку 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB и аудиоразъем 3,5 мм.
Полной информации о доступности и ценах на территории Европы пока нет, но TCL 20 R 5G продается в Чехии по цене 5290 и 5790 чешских крон (18 1000 и 19 800 руб.) за модели с 64 и 128 Гбайт памяти соответственно.