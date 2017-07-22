Корпорация Intel анонсировала выпуск новой линейки серверных процессоров Intel Xeon начального уровня, образующих семейство E-2300. Линейка представлена десятью моделями, отличающимися между собой количеством ядер (4, 6 или 8) и тепловой мощностью (от 65 Вт до 95 Вт).
Новые процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают до 17% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением Intel Xeon E. Это достигается за счет роста тактовой частоты (до 4,5-5,1 ГГц) с применением технологии Intel Turbo Boost и 23-процентного увеличения скорости работы памяти.
Новые процессоры работают с двухканальной памятью DDR4-3200 и поддерживают контроль четности, избавляя от риска прерываний в работе, благодаря автоматической проверке данных на наличие ошибок. Это обеспечивает повышенную надежность при выполнении критически важных вычислений. По данным производителя, интерфейс работы с памятью процессоров Intel Xeon E-2300 обеспечивает производительность на уровне до 3200 MT/s.
Новые процессоры совместимы с чипсетом серии Intel C250 (C252 или C256) и предназначены для установки в односокетные системные платы через разъем Socket H5 (LG-1200). Это не только дает большую пропускную способность и высокую скорость ввода-вывода, но и раскрывает новые возможности, такие как использование интерфейса PCIe 4.0, поддержку большего числа линий PCIe 3.0, возможность работы с каналами USB 3.2 2x2 с производительностью до 20 Гбит/с и поддержку SATA 3.0.
Новая аппаратная платформа совместима с самыми последними серверными ОС, включая Windows Server 2022.
Для управления серверами в стойках может применяться инструментарий Intel Server Platform Services (Intel SPS). С его помощью осуществляется контроль энергопотребления, температуры и уровня загрузки системных ресурсов, которые отвечают требованиям поддержки со стороны Intel Node Manager.
Большое внимание при разработке новых процессоров было уделено вопросам поддержки сторонними приложениями, используемыми для управления и безопасности. Совместимость с ними обеспечивает поддержка технологии Intel Active Management Technology (Intel AMT). Она позволяет ИТ-специалистам обнаруживать, устранять уязвимости и защищать сетевые вычислительные ресурсы.
Новые процессоры изготавливаются на базе 14-нм технологических узлов Intel и допускают возможность подключения до 128 Гбайт оперативной памяти.
Рекомендованные цены на новые модели процессоров семейства E-2300 приведены в таблице:
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