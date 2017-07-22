РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

08 сентября 2021, 19:01




Корпорация Intel анонсировала выпуск новой линейки серверных процессоров Intel Xeon начального уровня, образующих семейство E-2300. Линейка представлена десятью моделями, отличающимися между собой количеством ядер (4, 6 или 8) и тепловой мощностью (от 65 Вт до 95 Вт).

Xeon E-2640


Новые процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают до 17% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением Intel Xeon E. Это достигается за счет роста тактовой частоты (до 4,5-5,1 ГГц) с применением технологии Intel Turbo Boost и 23-процентного увеличения скорости работы памяти.

Новые процессоры работают с двухканальной памятью DDR4-3200 и поддерживают контроль четности, избавляя от риска прерываний в работе, благодаря автоматической проверке данных на наличие ошибок. Это обеспечивает повышенную надежность при выполнении критически важных вычислений. По данным производителя, интерфейс работы с памятью процессоров Intel Xeon E-2300 обеспечивает производительность на уровне до 3200 MT/s.

Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300


Новые процессоры совместимы с чипсетом серии Intel C250 (C252 или C256) и предназначены для установки в односокетные системные платы через разъем Socket H5 (LG-1200). Это не только дает большую пропускную способность и высокую скорость ввода-вывода, но и раскрывает новые возможности, такие как использование интерфейса PCIe 4.0, поддержку большего числа линий PCIe 3.0, возможность работы с каналами USB 3.2 2x2 с производительностью до 20 Гбит/с и поддержку SATA 3.0.

Новая аппаратная платформа совместима с самыми последними серверными ОС, включая Windows Server 2022.

Для управления серверами в стойках может применяться инструментарий Intel Server Platform Services (Intel SPS). С его помощью осуществляется контроль энергопотребления, температуры и уровня загрузки системных ресурсов, которые отвечают требованиям поддержки со стороны Intel Node Manager.

Большое внимание при разработке новых процессоров было уделено вопросам поддержки сторонними приложениями, используемыми для управления и безопасности. Совместимость с ними обеспечивает поддержка технологии Intel Active Management Technology (Intel AMT). Она позволяет ИТ-специалистам обнаруживать, устранять уязвимости и защищать сетевые вычислительные ресурсы.

Новые процессоры изготавливаются на базе 14-нм технологических узлов Intel и допускают возможность подключения до 128 Гбайт оперативной памяти.

Рекомендованные цены на новые модели процессоров семейства E-2300 приведены в таблице:

Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Intel добавит в линейку процессоров Alder Lake-S топовые модели K/F без встроенной графики
  • Vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70
  • Новый процессор Intel Core i7-12700 (без K) был протестирован в Geekbench
  • IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ
  • Процессоры Intel Royal Core окажутся производительнее x86

    • следующая новость
    Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

    предыдущая новость
    Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic: достойный конкурент Apple Watch Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Обзор Samsung Galaxy Watch4 Classic Лучший SSD Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2021

    Intel: 20% стоимости автомобилей к 2030 году будет приходиться на электронику

    Китайская компания Xiao-i-Robot потребовала через суд запретить продажи iPhone 13

    Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

    Intel представила новое семейство серверных процессоров Xeon E-2300

    Анонс TCL 20 R 5G: ультрабюджетный смартфон с поддержкой 5G в Европе

    Флагманский Xiaomi 12 оснастят сразу двумя основными камерами с разрешением 200 и 50 Мп

    Samsung выпустит 576-мегапиксельный сенсор уже к 2025 году

    Apple готова раскрыть тайны iPhone 13 во вторник 14 сентября

    7 сентября, 2021

    Представлены МФУ Canon imageRUNNER C3226i и ADVANCE DX C3800 для гибридных условий работы

    Microsoft получила патент на цифрового помощника для управления/обслуживания автомобиля

    Intel выпустила эталонный игровой ноутбук NUC X15 Laptop Kit

    В России выйдет 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy M22

    Samsung раскрыла изменения в приложениях, сделанные под складной форм-фактор Galaxy Z

    Анонс Vivo V1: первый собственный ISP-чип Vivo, разработанный совместно с Zeiss

    6 сентября, 2021

    Apple может перейти на архитектуру RISC-V при выпуске собственных процессоров

    Mediatek Dimensity 2000 окажется построен на 4-нм узле TSMC

    AMD Rembrandt следующего поколения (Ryzen 6000) уже запущен в массовое производство

    Анонс RedMagic 6S Pro: геймерский 6,8-дюймовый флагман на базе Snapdragon 888+

    Доступность спутниковой связи с Apple iPhone 13 будет ограничена только некоторыми странами

    BMW представила концепт электрического мини-байка BMW CE 02

    ССЫЛКИ