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Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея

08 сентября 2021, 19:25




LG Chemical (или LG Chem), подразделение LG, занимающееся разработками в области химии и материаловедения, разработало специальное, гибкое покрытие для дисплеев. Оно позволяет складывать его многократно, не вызывая появления трещин.

Несмотря на малую толщину, новое покрытие отличается бо́льшей прочностью, чем закаленное стекло. Внешне оно напоминает пластик. Со слов разработчика, оно позволяет практически избавиться от появления линий сгиба и сочленений, которые все еще присутствуют у современных складных устройств.

Real Folding Window: LG разработала новую технологию складывающегося дисплея


Складные дисплеи для смартфонов переживают в настоящее время бум своего развития. Хотя, как считают эксперты, они еще находятся в зачаточном состоянии по большей части, интерес к складному форм-фактору стремительно растет. Об этом говорят рекордные показатели предварительных заказов на новые модели Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

«В отличие от существующих полиимидных пленок и материалов из закаленного стекла, защитное стекло, в котором применены новые технологии покрытия LG Chem, обеспечивает максимальную гибкость. Оно позволяет устранить «хронические проблемы» прежних решений, таких как появление складок в соединительной области экрана», - говорится в заявлении LG Chem.

Новая технология LG получила название "Real Folding Window". Внешне оно выглядит и ощущается как обычное стекло, но при этом имеет значительную гибкость. Толщина покрытия составляет всего несколько десятков микрон. Покрытие наносится на обе стороны ПЭТ-пленки - материала наподобие пластика, на базе которого создаются все современные складные смартфоны.

По данным LG Chem, «прочность материала полностью сохраняется» после более 200 000 циклов складывания. Это означает, что такой экран не ломается, не изнашивается и не деформируется в течение всего срока службы телефона.

LG Chem также отмечает еще одно df;yjt достоинство новой технологии: возможность складывать как наружу, так и внутрь. Это выгодно отличает данное решение от существующих, которые допускают складывание только в одну сторону.

По данным LG Chem, массовое производство дисплеев по новой технологии начнется «где-то в следующем году», а «полномасштабные продажи смартфонов с дисплеями нового типа» можно ожидать в 2023 году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Новый Samsung Galaxy Z Fold3 5G получил усиленную рамку из армированного алюминия, его дисплей стал на 80% более износостойким и ко всему прочему обзавёлся поддержкой стилуса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 5G: новая веха в истории складных смартфонов".

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